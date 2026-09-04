Yeni uygulamaya göre, konutun satılması halinde eski ev sahibine ait Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi tapu tescil tarihi itibarıyla sona erecek. Evi satın alan kişinin ise kendi adına yeni bir ZDS poliçesi düzenletmesi gerekecek.

Tapu işlemleri sırasında alıcının kendi adına geçerli bir ZDS poliçesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.

EVİNİ SATAN PRİMİNİ GERİ ALABİLECEK

Düzenlemenin evini satanlar açısından en dikkat çekici noktalarından biri ise prim iadesi olacak. Poliçenin kullanılmayan günlerine ilişkin ödenmiş prim, tapudaki tescil tarihi esas alınarak hesaplanacak.

Ancak prim iadesi otomatik olarak yapılmayacak. Evini satan kişinin poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi veya acenteye başvurarak iade talebinde bulunması gerekecek.

BAZI DURUMLARDA POLİÇE DEVAM EDECEK

Düzenleme yalnızca konut satışlarını kapsamıyor. Satış dışındaki yollarla hak sahibinin değiştiği durumlarda mevcut poliçe sona ermeyecek ve gerekli güncellemenin ardından yeni hak sahibiyle devam edecek.

Bu durumda yeni hak sahibinin, mevcut poliçeyi öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekiyor. Sigorta şirketi veya acente ise bildirimin ardından değişikliği 24 saat içinde poliçeye işleyecek.

Yeni düzenleme 5 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.