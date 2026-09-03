Roma’nın simge yapılarından biri olan ve “Aşıklar Çeşmesi” olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Turistlerin dilek tutarak çeşmeye attığı bozuk paralar ise zamanla önemli bir gelire dönüşüyor.

Çeşmeye günde ortalama 3 bin euro değerinde bozuk para bırakıldığı ifade edilirken, yıllık toplam gelirin 1,4 milyon ila 1,5 milyon euro arasında olduğu hesaplanıyor.

PARALAR SOSYAL YARDIMLARA AKTARILIYOR

Trevi Çeşmesi’nde biriken paraların toplanması için özel ekip görev yapıyor. Roma’nın su ve enerji şirketi ACEA tarafından yürütülen çalışmalarda çeşmenin suyu boşaltılıyor ve ekipler haftada iki kez biriken paraları topluyor.

Toplanan paralar ise 2001 yılından bu yana Caritas Roma’ya aktarılıyor. Bu gelir, ekonomik açıdan zor durumda bulunan kişilere yönelik sosyal yardım projelerinin finansmanında kullanılıyor.

Çeşmeden elde edilen kaynakla gıda bankaları, aşevleri ve sosyal marketlerin yanı sıra çeşitli yardım projelerine destek sağlanıyor. Trevi Çeşmesi’nden elde edilen gelirin, Caritas Roma’nın yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturduğu belirtiliyor.

ÇEŞMEDEN SADECE PARA ÇIKMIYOR

Çeşmedeki temizlik çalışmaları sırasında bozuk paraların yanı sıra zaman zaman gözlük, dini madalyon ve takma diş gibi sıra dışı eşyalar da bulunuyor.

Toplama işleminin turistlerin ziyaretlerini mümkün olduğunca aksatmaması için kısa sürede tamamlandığı belirtiliyor.

GEÇMİŞTE KİŞİSEL KAZANÇ İÇİN TOPLANMIŞTI

Trevi Çeşmesi’ne bırakılan paralar geçmişte izinsiz şekilde kişisel kazanç amacıyla da toplanıyordu. “D’Artagnan” lakabıyla tanınan Roberto Cercelletta’nın yaklaşık 34 yıl boyunca çeşmeden para aldığı aktarılıyor.

Ancak 2001 yılında yapılan düzenlemeyle, çeşmeye bırakılan paraların yardım kuruluşlarına aktarılması resmi uygulamaya dönüştürüldü.

Böylece turistlerin dilek tutarak çeşmeye attığı bozuk paralar, yıllardır Roma’daki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım çalışmalarına kaynak sağlıyor.