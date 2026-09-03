ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Haftalık verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 206 bine yükseldi.

Piyasalardaki genel beklenti başvuru sayısının 205 bin seviyesinde kalması yönündeydi.

REVİZYON GELDİ

Açıklanan raporda bir önceki haftaya ait ilk kez işsizlik maaşı başvuru verisi de 203 binden 204 bine revize edildi.

İstihdam piyasasındaki genel eğilimi daha net gösteren 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 1.500 kişilik artışla 207 bin 250 seviyesine ulaştı.

İşsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı ise 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 1 milyon 779 bin olarak kayıtlara geçti.

Son veriler, ABD iş gücü piyasasında kademeli ve sınırlı bir yumuşama eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.