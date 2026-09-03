Citi, ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, büyümedeki yavaşlamaya rağmen enflasyonist baskıların dirençli kaldığına dikkat çekti. Banka, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faiz değişikliği beklemezken, politika faizinin 2026 yılını yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağını öngördü.

CİTİ’DEN ENFLASYON UYARISI

Citi ekonomistleri, ağustos enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisi ve para politikasına ilişkin analizlerini yayımladı. Raporda, iç talepteki zayıflamanın dezenflasyon sürecine henüz anlamlı bir katkı sağlamadığı ve enflasyonist baskıların giderek yapısal bir nitelik kazandığı belirtildi.

Citi Research, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de dikkat çekerek, 2026 yılı GSYH büyüme beklentisinin üst üste beşinci ayda gerilediğini hatırlattı.

Mart ayında yüzde 3,84 seviyesinde bulunan yıl sonu büyüme beklentisinin yüzde 3,1'e çekildiği belirtilirken, büyümedeki yavaşlamanın fiyatlar genel seviyesine etkisinin sınırlı kaldığı ifade edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

Citi analistleri, geleceğe yönelik enflasyon beklentilerindeki bozulmaya da dikkat çekti. Rapora göre, şubat ayındaki dip seviyeden bu yana 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 159 baz puan artarak yüzde 23,69'a yükseldi.

24 ay sonrası enflasyon beklentisinin Ocak 2025'ten bu yana ilk kez yüzde 18'in üzerine çıkması ise enflasyon çıpasının zayıfladığına işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

CİTİ'DEN TCMB İÇİN FAİZ TAHMİNİ

Mevsimsellikten arındırılmış verilerin ana enflasyon eğiliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etmediğini belirten Citi analistleri, mevcut fiyat gelişmelerinin TCMB'nin son Enflasyon Raporu'nda öngörülenden daha zorlu bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Citi, eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizinde değişiklik beklemiyor. Banka, yılın ikinci yarısında faiz indirimi için alanın oldukça sınırlı olduğunu değerlendiriyor.

Buna göre Citi, TCMB politika faizinin 2026 yılını yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 30,9'UN ÜZERİNDE BEKLENİYOR

Citi'nin değerlendirmesine göre enflasyonun yıl sonunda mevcut seviyelerine yakın gerçekleşmesi bekleniyor. Banka, enflasyonun 2025 yıl sonundaki yüzde 30,9 seviyesinin hafif üzerinde yılı tamamlayacağını tahmin ediyor.