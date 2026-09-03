TCMB’nin toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 251,59 milyon dolar düşüşle 188 milyar 198,08 milyon dolar seviyesine indi. Bir önceki hafta olan 21 Ağustos'ta toplam rezervler 188 milyar 449,67 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE YILLIK YÜZDE 34'LÜK SIÇRAMA

Haftalık tabloda öne çıkan en pozitif gelişme altın rezervlerindeki yükseliş oldu.

• Haftalık Artış: Altın rezervleri haftalık bazda yüzde 2,51 artarak 114 milyar 221,29 milyon dolardan 117 milyar 89,49 milyon dolara yükseldi. Tek haftadaki artış tutarı 2 milyar 868,20 milyon doları buldu.

• Yıllık Performans: Altın rezervleri son bir yılda yüzde 34,08 oranında dev bir artış gösterdi. Bu dönemde Merkez Bankası'nın altın kasasındaki değer artışı 29 milyar 763,45 milyon dolar olarak hesaplandı.

DÖVİZ REZERVLERİ 3,1 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Aynı hafta içerisinde TCMB’nin brüt döviz rezervlerinde ise belirgin bir kayıp yaşandı.

Döviz rezervleri haftalık bazda yüzde 4,20 oranında gerileyerek 74 milyar 228,38 milyon dolardan 71 milyar 108,59 milyon dolara düştü. Böylece net döviz kaybı tek bir haftada 3 milyar 119,79 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Son veriler, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki haftalık kayba rağmen altın portföyündeki güçlü değer artışı sayesinde toplam rezerv gücünü 188 milyar doların üzerinde tutmayı başardığını ortaya koydu.