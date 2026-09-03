Raporda, Temmuz 2026 döneminde bankacılık sektörünün kârlılığında geçici bir yavaşlama görüldüğü belirtilirken, Türk lirası (TL) kredi-mevduat faiz makasındaki genişlemenin ve para politikasındaki normalleşmenin sektörü desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

TEMMUZDA NET KÂR YÜZDE 38 AZALDI, ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI GERİLEDİ

Goldman Sachs’ın verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün net kârı temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 38 oranında düşüş kaydetti. Sektörün özkaynak kârlılığı ise haziran ayındaki yüzde 31,3 seviyesinden yüzde 19,5’e geriledi.

Ancak raporda dikkat çekilen önemli bir detay, mevcut özkaynak kârlılığı seviyesinin geçmiş sıkılaştırma dönemlerinde görülen dip noktaların hâlâ belirgin şekilde üzerinde seyretmesi oldu.

TCMB FONLAMA FAİZİ YÜZDE 37'YE ÇEKİLDİ: "NORMALLEŞME TAMAMLANDI"

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiili fonlama faizini 300 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çektiği hatırlatıldı.

Mart ayında devreye alınan geçici sıkılaşma adımlarının ardından repo fonlamasının 23 Ağustos itibarıyla yeniden başlatılması, para politikasında normalleşme sürecinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

Goldman Sachs ekonomistleri; gerileyen dolarizasyon eğilimi ve güçlenen Merkez Bankası rezervlerinin faiz indirim alanını açtığını belirterek, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü.

REPO FONLAMASI FAİZ MARJLARINI DESTEKLEYECEK

Yeniden başlatılan repo fonlamasının bankaların kaynak maliyetlerini düşüreceği ve net faiz marjlarına pozitif yansıyacağı ifade edildi. Raporda öne çıkan banka bazlı değerlendirmeler ise şu şekilde yer aldı:

• İş Bankası ve Yapı Kredi: Faiz oranlarındaki düşüşe hassasiyetleri yüksek olduğu için repo fonlaması ve marj genişlemesinden en olumlu etkilenecek kurumlar olarak öne çıkarıldı.

• Garanti BBVA: Güçlü mevduat/fonlama yapısı ve toptan fonlamaya olan düşük bağımlılığı sayesinde olumlu görünümünü korudu.

GOLDMAN SACHS'IN BANKA HİSSELERİNDEKİ HEDEF FİYAT VE ÖNERİLERİ

Goldman Sachs, Garanti BBVA ve İş Bankası için "AL" tavsiyesini sürdürürken; Akbank ve Yapı Kredi için "NÖTR" duruşunu korudu. Bankaların hedef fiyatları ve sunduğu potansiyeller raporda şöyle sıralandı:

İşte BIST 100’de bu yıl enflasyonu geride bırakan öne çıkan hisseler ve performans detayları:

• İş Bankası (ISCTR)

o Tavsiye: AL

o Hedef Fiyat: 16,50 TL

o Öngörülen Yükseliş Potansiyeli: %31 (Banka hisseleri arasında en yüksek potansiyel)

• Garanti BBVA (GARAN)

o Tavsiye: AL

o Hedef Fiyat: 155,00 TL

o Öngörülen Yükseliş Potansiyeli: %18

• Yapı Kredi (YKBNK)

o Tavsiye: Nötr

o Hedef Fiyat: 40,00 TL

o Öngörülen Yükseliş Potansiyeli: %10

• Akbank (AKBNK)

o Tavsiye: Nötr

o Hedef Fiyat: 78,00 TL

o Öngörülen Yükseliş Potansiyeli: %9

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