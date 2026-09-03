Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,51'e gerilediğine dikkat çekerek, enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 arttı.

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, dönemsel eğitim fiyatlarındaki artışlar ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüşün sürdüğünü ifade etti.

Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, temel mal enflasyonundaki gerilemeye de dikkat çekti.

Bakan Şimşek, yıllık temel mal enflasyonunun yüzde 15,9 seviyesine gerilediğini ve bunun Kasım 2020'den sonraki en düşük seviye olduğunu açıkladı.

Şimşek ayrıca yıllık kira enflasyonunun da son 46 ayın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti.



Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira… pic.twitter.com/JDPt0mgDvE — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 3, 2026

"KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Küresel fiyat şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için gerekli adımların atıldığını belirten Şimşek, ekonomi politikalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Şimşek değerlendirmesinde, “Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.