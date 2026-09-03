Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında negatif seyrediyor. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Endeks yazım sırasında yüzde 0,77 düşüşle 13.944 puandan işlem görürken, en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|HALKB
|49,44 TL
|%9,96
|INTET
|71,25 TL
|%9,95
|KARTN
|169,20 TL
|%9,94
|KARSN
|12,11 TL
|%7,17
|BLCYT
|2,19 TL
|%6,31
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|TKNKA
|171,00 TL
|%-10,00
|BIGEN
|168,30 TL
|%-10,00
|ODINE
|1.468,00 TL
|%-9,99
|EUPWR
|74,85 TL
|%-9,98
|GESAN
|67,20 TL
|%-9,98
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