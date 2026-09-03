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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında negatif seyrediyor. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Endeks yazım sırasında yüzde 0,77 düşüşle 13.944 puandan işlem görürken, en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Borsada yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
HALKB 49,44 TL %9,96
INTET 71,25 TL %9,95
KARTN 169,20 TL %9,94
KARSN 12,11 TL %7,17
BLCYT 2,19 TL %6,31

Borsada yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
TKNKA 171,00 TL %-10,00
BIGEN 168,30 TL %-10,00
ODINE 1.468,00 TL %-9,99
EUPWR 74,85 TL %-9,98
GESAN 67,20 TL %-9,98

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