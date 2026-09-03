Endeks yazım sırasında yüzde 0,77 düşüşle 13.944 puandan işlem görürken, en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim HALKB 49,44 TL %9,96 INTET 71,25 TL %9,95 KARTN 169,20 TL %9,94 KARSN 12,11 TL %7,17 BLCYT 2,19 TL %6,31

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim TKNKA 171,00 TL %-10,00 BIGEN 168,30 TL %-10,00 ODINE 1.468,00 TL %-9,99 EUPWR 74,85 TL %-9,98 GESAN 67,20 TL %-9,98

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