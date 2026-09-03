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Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre benzin ve motorin grubuna bu gece tek kalemde tarihi bir zam yapılması gündemde.

Küresel piyasalardaki tırmanan jeopolitik gerilimler ve Brent petroldeki yukarı yönlü ivme, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden harekete geçirdi.

Sektör temsilcilerinin aktardığı detaylara göre motorinin litre fiyatına 7,76 TL, benzine ise 2,27 TL zam yapılması bekleniyor.

Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe gününü 4 Eylül Cuma’ya bağlayan gece yarısı (bu gece) itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

Tek gecede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanacak bu sıçrama, sürücülerin ve nakliye sektörünün maliyet yükünü ciddi oranda artıracak.

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DEPOYU DOLDURMANIN MALİYETİ TEK GECEDE 400 TL ARTACAK

Beklenen rekor zammın ardından araç sahiplerinin cebine yansıyacak fark da netleşti. 50 litrelik standart bir binek aracın deposunu motorinle doldurmanın maliyeti tek bir gecede 400 TL civarında yükselecek.

LPG’den sonra sıra benzin ve motorinde: Zamlar bu gece geliyor!, Görsel 1

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR 90 TL EŞİĞİNİ DEVİRİYOR

Zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde 90 TL sınırını aşacak.

Beklenen zam sonrası büyükşehirlerdeki tahmini pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:

• Ankara: 90,25 TL

• İzmir: 90,23 TL

• İstanbul (Avrupa Yakası): 88,90 TL

• İstanbul (Anadolu Yakası): 88,80 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 81.1
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 74.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.19
Gazyağı 85.63
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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