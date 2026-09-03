Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, ABD merkezli yatırım devinin Astor Enerji’deki ortaklık payının kritik eşik olan yüzde 5’in altına gerilediği duyuruldu.

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre satış işlemi, 31 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşti. FMR LLC, Astor Enerji’ye ait toplam 13.850.000 TL nominal değerli payı, hisse başına 325,75 TL ile 325,93 TL fiyat aralığından elden çıkardı.

OY HAKLARI KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Gerçekleştirilen bu milyonluk hisse satışının ardından, FMR LLC’nin Astor Enerji A.Ş. nezdindeki oy hakları ve sermayedeki payı 31 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 5 yasal sınırının altına düşmüş oldu.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği kritik eşiğin altına inilmesiyle birlikte, küresel fon yönetim devinin şirketteki stratejik pozisyonunda değişikliğe gittiği tescillendi.

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