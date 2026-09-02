Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), pay geri alım programına ilişkin kararını açıkladı. Şirket, üç yıl sürecek program kapsamında azami 15 milyon adet B grubu BSOKE payını geri alabilecek.

Şirketin 1 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla geri alınabilecek azami pay miktarı 15 milyon adet olarak belirlendi. Söz konusu paylar Batısöke'nin sermayesinin yüzde 0,9375'ine karşılık geliyor.

GERİ ALIM PROGRAMI 3 YIL SÜRECEK

B grubu BSOKE paylarını kapsayan geri alım programı 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Program 31 Ağustos 2029 tarihinde sona erecek. Böylece Batısöke'nin pay geri alım programı üç yıllık bir dönemi kapsayacak.

Batısöke, geri alım programıyla şirket paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortam sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.