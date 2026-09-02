Koç Holding (KCHOL) ve dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım, Tüpraş (TUPRS) sermayesinde sahip oldukları toplam yaklaşık yüzde 0,83 oranındaki payların Merrill Lynch International'a satılmasına karar verdi. 384,50 TL fiyat üzerinden gerçekleştirilecek işlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 6,16 milyar TL olacak.

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Tüpraş'ta sahip olduğu 11 milyon TL nominal değerli A grubu pay ile Temel Ticaret ve Yatırım'ın sahip olduğu 5 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli A grubu payın satışına karar verildiği bildirildi.

Böylece satışa konu toplam pay miktarı 16 milyon 19 bin 979 TL nominal değere ulaşırken, söz konusu paylar Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 0,83'üne karşılık geliyor.

PAY BAŞINA 384,50 TL'DEN SATILACAK

KAP açıklamasına göre satış, 1 TL nominal değerli pay başına 384,50 TL fiyat üzerinden Merrill Lynch International'a gerçekleştirilecek.

Koç Holding'in satacağı 11 milyon adet pay Tüpraş sermayesinin yaklaşık yüzde 0,57'sine, Temel Ticaret ve Yatırım'ın satacağı 5 milyon 19 bin 979 adet pay ise yaklaşık yüzde 0,26'sına karşılık geliyor.

Toplam 16 milyon 19 bin 979 adet pay ve 384,50 TL satış fiyatı üzerinden hesaplandığında işlemin büyüklüğü yaklaşık 6,16 milyar TL'ye ulaşıyor.

BIST'E BAŞVURU YAPILDI

Tüpraş paylarının Merrill Lynch International'a toptan satış yöntemiyle devredilmesi için 2 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapıldı.

KAP'ta yayımlanan düzeltme açıklamasına göre Koç Holding'in sahip olduğu 11 milyon TL nominal değerli pay ile Temel Ticaret ve Yatırım'ın sahip olduğu 5 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli pay, 1 TL nominal değerli pay başına 384,50 TL fiyatla Merrill Lynch International'a satılacak.

İşlem, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda Bank of America Yatırım Bank aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bank of America Yatırım Bank işlemde satıcı üye olarak yer alacak.

Satış işleminin 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanırken, takasın Pay Piyasası takas süreci çerçevesinde tamamlanması öngörülüyor.

Satılacak paylar halihazırda Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nitelikte bulunuyor. Payların işlem günü itibarıyla işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması planlanıyor.

KOÇ HOLDİNG'İN TUPRS'TAKİ DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 3,7'YE İNECEK

Satış işleminin tamamlanmasının ardından Koç Holding'in Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranının yaklaşık yüzde 3,7'ye gerilemesi bekleniyor.

Koç Holding ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları'nın Tüpraş'taki toplam pay oranı ise yaklaşık yüzde 50,1 seviyesinde olacak.

TÜPRAŞ'IN HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 49,7'YE ÇIKACAK

Pay satışının Tüpraş'ın halka açıklık oranını da artırması bekleniyor.

İşlemin kapanışının ardından Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 49,7'ye yükselecek.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("TUPRS") ortaklarından Koç Holding A.Ş.ve Temel Gıdanın sahibi olduğu ve TUPRS sermayesinin toplamda yaklaşık % 0,83 'ine karşılık gelen toplam 16,019,979.00 TL nominal değerli A grubu TUPRS payları, 1 TL nominal değerli paylar için TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı ve Satıcı Üye) Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda satılacaktır.

Satılacak olan toplam 16,019,979.00 TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olup, işlem günü itibarıyla Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması öngörülmektedir.

Satış işleminin 03/09/2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, takasının Pay Piyasası takas süreci çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (02/09/2026 tarihinde) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır."

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