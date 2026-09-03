Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların ve piyasaların beklediği 2026 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Böylece aylık enflasyon, piyasanın yüzde 1,86'lık beklentisinin hafif altında gerçekleşti.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 1,84 OLDU

TÜİK tarafından 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanan verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 1,84 olarak kaydedildi.

Böylece aylık enflasyon temmuzdaki yüzde 1,78 seviyesinden ağustosta yüzde 1,84'e yükseldi. Yıllık enflasyon ise 31,51 olarak gerçekleşti.

PİYASA YÜZDE 1,86 BEKLİYORDU

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistin ağustos ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişirken, açıklanan yüzde 1,84'lük aylık enflasyon piyasa beklentisinin hemen altında kaldı.

Ankette yüzde 1,86'lık aylık artış tahminine göre temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyordu.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,49 olarak hesaplanmıştı.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %33,79 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79 artış, ulaştırmada %35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,68 ARTTI, AYLIK %1,84 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,12 artış olarak gerçekleşti.

2026'DA AY AY ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yılın ilk sekiz ayında şöyle gerçekleşti:

Ocak: yüzde 4,84

Şubat: yüzde 2,96

Mart: yüzde 1,94

Nisan: yüzde 4,18

Mayıs: yüzde 1,71

Haziran: yüzde 0,99

Temmuz: yüzde 1,78

Ağustos: yüzde 1,84

ENAG YÜZDE 2,24 AÇIKLAMIŞTI

TÜİK verilerinden önce Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da ağustos ayına ilişkin E-TÜFE sonuçlarını duyurmuştu.

ENAG'a göre tüketici fiyatları ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,24 artarken, yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak hesaplandı.