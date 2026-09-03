TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yılbaşından bu yana yüzde 22,07 artış gösterdi.

Yıllık enflasyonun yüzde 31,51 olarak gerçekleştiği bu dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 24,33’lük genel getirisiyle enflasyonu sınırlı bir şekilde geride bıraktı.

Ancak endeks genelindeki bu başa baş seyre karşın, BIST 100 bünyesindeki bazı hisseler sergiledikleri reel performansla enflasyonu adeta katladı.

ZİRVEDE KTLEV VE ODINE RÜZGARI

Verilere göre yılbaşından bu yana yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan hisselerin başında KTLEV ve ODINE geldi:

• KTLEV: Yılbaşından bu yana sağladığı yüzde 676,23 getiri ile enflasyonun yaklaşık 30,6 katına ulaşarak listenin ilk sırasına yerleşti.

• ODINE: Yıllık yüzde 382,10’luk performansıyla TÜFE artışının 17,3 katı getiri sunarak ikinci sırayı aldı.

Bu iki dev hissedarın ardından DSTKF (yüzde 285,23), IEYHO (yüzde 218,56) ve TKFEN (yüzde 198,01) gibi şirketler enflasyonun katbekat üzerinde reel getiri üreten diğer isimler oldu.

YÜKSEK GETİRİDE ÇARPAN UÇURUMU

Enflasyon karşısında güçlü duruş sergileyen hisselerin piyasa değeri / defter değeri (PD/DD) oranları incelendiğinde, şirket değerlemelerinde dikkat çekici bir ayrışma göze çarpıyor:

• Yüksek Çarpanlı Hisseler: Listenin zirvesindeki ODINE (72,2 PD/DD), IEYHO (55,86 PD/DD) ve DSTKF (48,1 PD/DD) oldukça yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem görüyor.

• Cazip Çarpanlı Hisseler: Buna karşılık güçlü getiri sağlamasına rağmen çarpanları oldukça düşük kalan sanayi devleri de listede yer alıyor. KRDMD (0,47 PD/DD) ve EREGL (0,82 PD/DD) defter değerinin altında veya yakınında işlem görerek öne çıkıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 391.25 10.425.041.385,00 % -0.25 12:39 THYAO 294.75 6.615.680.704,50 % 1.11 12:39 AKBNK 72.35 6.386.952.128,35 % 1.19 12:39 YKBNK 36.2 5.489.822.217,12 % 0.33 12:39 ASELS 377 5.476.639.326,50 % -0.98 12:39 Tüm Hisseler

Kaynak: Matriks

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