Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY) paylarında Borsa İstanbul'daki ikinci işlem gününde hareketlilik devam ediyor. İlk işlem gününün açılışında taban fiyatı gören hissede 3 Eylül'de dalgalı seyir öne çıkarken, aracı kurum dağılımında ilk 5 kurumun 790 bin lotu aşan net alımı dikkat çekti.

BKRGY'DE İLK 5 KURUMDAN 790 BİN LOTLUK NET ALIM

BKRGY'de fiyat hareketinin yanı sıra aracı kurum dağılımı da dikkat çekti. 3 Eylül verilerine göre ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 3 milyon 43 bin 534 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumda 2 milyon 252 bin 816 lotluk net satış gerçekleşti.

Böylece ilk 5 kurum bazında alım-satım farkı 790 bin 718 lot net alım yönünde oluştu.

Alıcılar arasında A1 Capital 1 milyon 185 bin 41 lotla ilk sırada yer aldı. AK Yatırım 925 bin 451 lot, PhillipCapital 431 bin 266 lot, QNB 329 bin 939 lot ve İş Yatırım 171 bin 837 lotla alım tarafında öne çıkan diğer kurumlar oldu.

EN FAZLA SATIŞ YATIRIM FİNANSMAN'DAN

Satış tarafında ise Yatırım Finansman 810 bin 664 lotla ilk sırada yer aldı. Kurumu 485 bin 209 lotla Deniz Yatırım ve 393 bin 633 lotla Vakıf Yatırım izledi.

Garanti'de 284 bin 102 lot, İnfo Yatırım'da ise 279 bin 208 lotluk net satış görüldü.

İLK 10 KADEMEDE 3,17 MİLYON LOTLUK ALIŞ EMRİ

BKRGY'nin piyasa derinliği verilerinde de alış ve satış tarafındaki yoğunluk öne çıktı. Saat 11.33 civarındaki verilere göre ilk 10 fiyat kademesinde toplam 3 milyon 175 bin 114 lotluk alış emri bulunurken, satış tarafındaki ilk 10 kademede toplam emir miktarı 7 milyon 104 bin 646 lot seviyesindeydi.

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