Aracı kurumların Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 3 Eylül 2026 tarihinde Kuveyt Türk Yatırım, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hisseleri için hedef fiyatını ve tavsiyesini açıkladı.

PGSUS İÇİN HEDEF FİYAT 241 TL

Kuveyt Türk Yatırım, Pegasus (PGSUS) hisseleri için hedef fiyatını 241,00 TL, tavsiyesini ise “Al” olarak sürdürdü.

PGSUS hissesi 148,70 TL seviyesinden işlem görürken, kurumun 241 TL'lik hedef fiyatı mevcut fiyata göre yüzde 62,07 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tarih Kuveyt Türk Yatırım 241,00 TL 148,70 TL Al %62,07 3 Eylül 2026

PGSUS hisseleri yazım sırasında yüzde 0,2’lik düşüş ile 148,7 TL’den işlem gördü.

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