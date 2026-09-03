Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), merakla beklenen 2026 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın hesaplamasına göre tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 2,24 artarken, yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak gerçekleşti

ENAG'A GÖRE AYLIK ENFLASYON YÜZDE 2,24

ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 artış gösterdi.

Son 12 aylık dönemdeki fiyat artışı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.

TEMMUZDA YÜZDE 50,49'DU

ENAG'ın temmuz ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 3,07, yıllık enflasyon ise yüzde 50,49 olarak açıklanmıştı.

Ağustos verileriyle birlikte aylık fiyat artış hızı yüzde 3,07'den yüzde 2,24'e inerken, yıllık enflasyon da yüzde 50,49'dan yüzde 49,03'e geriledi.

GÖZLER TÜİK'İN ENFLASYON VERİLERİNDE

ENAG'ın ardından gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜİK'in ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıklaması bekleniyor. Temmuz ayında TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşmişti.