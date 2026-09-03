Araç sahiplerini yakından ilgilendiren son akaryakıt zammı tabelalara yansıdı.Motorine ÖTV düzenlemesiyle gelen 3,60 TL'lik zammın ardından otogaz (LPG) fiyatlarına 1,20 TL tutarında zam yapıldı. Artan maliyetler sonrası kontağı kapatmadan önce fiyatları kontrol etmek isteyen milyonlarca sürücü, "Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları listesi...

LPG'YE 1,20 TL ZAM YANSIDI

LPG fiyatlarında gece yarısından itibaren yukarı yönlü değişiklik görüldü. İstanbul Avrupa Yakası'nda dün 33,79 TL olan LPG'nin litre fiyatı 34,99 TL'ye yükseldi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 33,19 TL'den 34,39 TL'ye çıkan LPG, Ankara'da 33,89 TL'den 35,09 TL'ye ulaştı. İzmir'de ise fiyat 33,79 TL'den 34,99 TL'ye yükseldi.

LPG'deki artışın aksine benzin ve motorin fiyatlarında bir önceki güne göre değişiklik olmadı.

3 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 81,10 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 80,96 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 82,22 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,49 TL

LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre satış fiyatlarında küçük farklılıklar görülebiliyor.