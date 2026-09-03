Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek enflasyon verileri gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu açıklamasının ardından temmuz-ağustos dönemini kapsayan 2 aylık maaş zam farkı da ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Açıklanan son rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammına ilişkin 2 aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 oldu.

EMEKLİLER TEMMUZDA YÜZDE 17,76 ZAM ALMIŞTI

2026'nın ilk yarısında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18, mayısta yüzde 1,71 ve haziranda yüzde 0,99 olarak açıklanmıştı.

Altı aylık enflasyonun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz dönemi maaş artışı yüzde 17,76 olarak kesinleşmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,52 olmuştu.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye eşitlenmesiyle yüzde 17,76'lık artış sonrası bu tutar 23 bin 552 TL'ye yükselmişti.

2 AYLIK EMEKLİ ZAM FARKI YÜZDE 3,65 OLDU

2027 Ocak ayında yapılacak zam için yeni altı aylık enflasyon dönemi temmuz ayında başladı. Yedi aylık kümülatif enflasyon yüzde 19,56 seviyesindeyken, ağustos verisinin eklenmesiyle 2026'nın ilk sekiz ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 22,06'ya ulaştı.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için şimdiden oluşan 2 aylık oran yüzde 3,65 olarak hesaplandı.

OCAK ZAMMI İÇİN 4 ENFLASYON VERİSİ DAHA BEKLENECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı henüz belli olmadı. 2027 Ocak zammının netleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.

Böylece temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam kesinleşecek.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama toplu sözleşme zammı ve oluşacak enflasyon farkına göre yapılacak. Bu nedenle memur ve memur emeklilerinin nihai ocak zammı da yılın kalan dört aylık enflasyon verilerinin ardından belli olacak.