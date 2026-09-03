Kripto para piyasasının en yüksek hacimli varlığı Bitcoin (BTC), küresel piyasalarda artan risk iştahı ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Perşembe günü alım ağırlıklı seyrini hızlandıran lider kripto para birimi, gün içi işlemlerde 79 bin 600 doların üzerine çıkarken günlük bazda yüzde 3,2’ye varan değer kazancı kaydetti.

FED BEKLENTİLERİ VE ZAYIFLAYAN DALGASI YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Kripto varlıklardaki yukarı yönlü harekette ABD para politikasına ilişkin değişen beklentiler belirleyici oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın, enflasyonist baskıların hafiflediğinin teyit edilmesi durumunda eylül toplantısında faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini açıklaması piyasalarda rahatlama yarattı.

Buna ek olarak, ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasındaki soğumayı işaret ederken, ABD borsalarının güne primli başlaması da riskli varlıklara olan talebi artırdı.

AKTİF YATIRIMCI MALİYET SEVİYESİ KORUNDU

CoinDesk analizine göre günün erken saatlerinde 76 bin 400 dolar bandından gelen güçlü alımlarda, yatırımcıların yaklaşık 76 bin 350 dolar seviyesindeki "aktif yatırımcı maliyet" bölgesini kararlılıkla savunması etkili oldu. Piyasa uzmanları, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin Fed'in patikası ve Bitcoin’in kısa vadeli yönü açısından kritik olacağını vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.