Düzenleme kapsamında serbest fonların şirketlerdeki fiili dolaşım oranına göre pay alım sınırları yüzde 8 ile yüzde 2 aralığına çekilirken, likiditesi yüksek BIST 30 hisseleri bu kısıtlamaların dışında tutuldu.

Kararın ardından borsa genelinde satış baskısı hissedildi; BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4'ü aşan bir kayıp yaşarken, BIST 30'daki gerileme ise yüzde 3'ün üzerine çıktı.

BIST 30 hisselerinin muaf tutulduğu bu düzenleme sonrasında, endeks hisselerine para girişinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Saat 14.50 itibarıyla BIST 30’daki günlük para giriş ve çıkışı tablosu belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor.

BIST 30’DA EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

BIST 30 muafiyetinin de etkisiyle, bankacılık ve perakende devleri para girişinde başı çekiyor:

• ISCTR (İş Bankası): 215.023.954 TL para girişi | Son: 12,92 TL (yüzde 1,10)

• BIMAS (BİM Mağazalar): 148.558.684 TL para girişi | Son: 408,25 TL (yüzde 0,49)

• KCHOL (Koç Holding): 119.258.732 TL para girişi | Son: 214,50 TL (yüzde 0,70)

• TTKOM (Türk Telekom): 64.624.278 TL para girişi | Son: 51,10 TL (yüzde 0,59)

• AKBNK (Akbank): 56.672.801 TL para girişi | Son: 72,05 TL (yüzde 0,77)

• TCELL (Turkcell): 32.536.010 TL para girişi | Son: 97,15 TL (yüzde -0,05)

• GARAN (Garanti BBVA): 31.174.762 TL para girişi | Son: 132,50 TL (yüzde 0,38)

• DSTKF (Destek Finans Faktoring): 20.559.697 TL para girişi | Son: 2.188,00 TL (yüzde -1,26)

BIST 30’DA EN ÇOK PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Endeksteki genel geri çekilmeye paralel olarak havacılık, enerji ve sanayi devlerinde ciddi miktarda net para çıkışı gözlemlendi:

• THYAO (Türk Hava Yolları): -791.834.032 TL para çıkışı | Son: 290,00 TL (yüzde -0,51)

• ASTOR (Astor Enerji): -339.740.648 TL para çıkışı | Son: 303,00 TL (yüzde -4,11)

• ASELS (Aselsan): -232.588.554 TL para çıkışı | Son: 378,00 TL (yüzde -0,72)

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): -135.519.427 TL para çıkışı | Son: 37,12 TL (yüzde -1,28)

• VAKBN (VakıfBank): -126.815.383 TL para çıkışı | Son: 34,10 TL (yüzde 0,06)

• SASA (Sasa Polyester): -91.702.590 TL para çıkışı | Son: 2,27 TL (yüzde 0,00)

• EKGYO (Emlak Konut GYO): -81.435.117 TL para çıkışı | Son: 19,56 TL (yüzde -2,49)

• TUPRS (Tüpraş): -79.493.687 TL para çıkışı | Son: 395,25 TL (yüzde 0,76)

Veriler incelediğinde, SPK'nın serbest fon kısıtlamasından muaf tutulan BIST 30 şirketleri içinde toptan bir para girişi dalgasından ziyade sektörel bir rotasyon yaşandığı görülüyor.

Bankacılık (ISCTR, AKBNK, GARAN) ve iletişim/perakende (BIMAS, TTKOM) hisseleri alıcılı tarafta toparlanırken; havacılık (THYAO) ve enerji/sanayi (ASTOR, ASELS, EREGL) tarafındaki sert para çıkışları endeks üzerindeki baskının ana nedeni olmaya devam ediyor.

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