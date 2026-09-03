Vakıf Yatırım, Ford Otosan (FROTO) hisseleri için hedef fiyatını 124,00 TL, tavsiyesini ise “Al” olarak sürdürdü.

FROTO hisseleri 76,00 TL seviyesinden işlem görürken, kurumun hedef fiyatı mevcut fiyata göre yüzde 63,15 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tarih Vakıf Yatırım 124,00 TL 76,00 TL Al %63,15 3 Eylül 2026

FORD OTOSAN'IN SATIŞLARI AĞUSTOSTA GERİLEDİ

Vakıf Yatırım'ın değerlendirmesinde Ford Otosan'ın 2026 yılı ağustos ayındaki toplam araç satışlarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 azalarak 4.329 adet olduğu belirtildi.

Segment bazında bakıldığında, hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 24,9 düşüşle 3.891 adede, otomobil satışları ise yüzde 74,9 azalışla 438 adede geriledi.

Şirketin ağustos ayında hafif ticari araç pazarındaki payı yıllık bazda 6,7 puan düşüşle yüzde 20 olurken, toplam otomotiv pazarındaki payı da 1,5 puan gerileyerek yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşti.

8 AYLIK SATIŞLAR YÜZDE 30,5 DARALDI

Ocak-ağustos 2026 döneminde Ford Otosan'ın toplam araç satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 azalarak 43.879 adet oldu.

Buna karşın Vakıf Yatırım, FROTO için 124 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesini korudu.

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