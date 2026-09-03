Borsa İstanbul'da 3 Eylül seansı devam ederken aracı kurumların hisse senedi işlemleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Günün dikkat çeken kurumlarından İnfo Yatırım'ın saat 15.35 itibarıyla en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Verilere göre İnfo Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde 2 milyar 646 milyon TL'lik negatif net hacim oluştu. Kurumun alım tarafında KTLEV açık ara ilk sırada yer alırken, satım tarafında ise THYAO öne çıktı.

İNFO YATIRIM EN ÇOK KTLEV ALDI

Saat 15.35 itibarıyla İnfo Yatırım'ın alım tarafında ilk sırayı Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) aldı. KTLEV'de 466 milyon 871 bin TL'lik net hacim oluşurken, hissenin kurumun alımlarındaki payı yüzde 41,43 olarak kaydedildi.

KTLEV'i 60 milyon 754 bin TL ile ASTOR ve 42 milyon 76 bin TL ile GARAN takip etti.

İnfo Yatırım'ın en fazla alım yaptığı 5 hisse şöyle:

KTLEV: 466.871.156 TL

ASTOR: 60.754.272 TL

GARAN: 42.076.509 TL

TNZTP: 30.313.168 TL

KGYO: 30.271.694 TL

İlk 5 hissenin ardından diğer hisselerdeki net alım hacmi ise toplam 496 milyon 628 bin TL olarak gerçekleşti.

SATIŞ TARAFINDA THYAO DİKKAT ÇEKTİ

İnfo Yatırım'ın satış tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) açık ara ilk sırada yer aldı. THYAO'daki 1 milyar 611 milyon TL'lik net satış hacmi, kurumun satışlarının yüzde 42,70'ini oluşturdu.

İkinci sıradaki KARCL'de 618 milyon 252 bin TL, EREGL'de ise 232 milyon 393 bin TL'lik net satış hacmi görüldü.

İnfo Yatırım'ın en fazla satış yaptığı 5 hisse şöyle:

THYAO: 1.611.101.724 TL

KARCL: 618.251.990 TL

EREGL: 232.392.522 TL

EUPWR: 143.460.479 TL

DAPGM: 77.972.177 TL

Diğer hisselerdeki net satış hacmi ise toplam 1 milyar 90 milyon TL olarak kaydedildi.

İNFO YATIRIM'IN ALDIĞI DA SATTIĞI DA TABAN

İnfo Yatırım'ın 3 Eylül saat 15.35 itibarıyla işlemlerinde KTLEV ve EUPWR hisseleri dikkat çekti. Kurumun alım tarafında ilk sırada yer alan KTLEV ile satış tarafında öne çıkan EUPWR, gün içerisinde taban fiyata geriledi.

İnfo Yatırım, KTLEV'de 466 milyon 871 bin TL'lik net alım gerçekleştirdi. Bu tutar kurumun alımlarının yüzde 41,43'ünü oluşturdu. İşlemlerin ortalama maliyeti ise 46,027 TL olarak kaydedildi.

KTLEV hissesi aynı saatlerde yüzde 9,57 kayıpla 46,12 TL seviyesinde işlem görürken gün içerisinde taban fiyatı gördü. Hissedeki işlem hacmi 6,75 milyar TL'yi aştı.

Satış tarafında ise EUPWR dikkat çekti. İnfo Yatırım'ın EUPWR'deki net satışı 143 milyon 460 bin TL olurken işlemlerin ortalama maliyeti 76,106 TL seviyesinde gerçekleşti.

EUPWR hissesi ise yüzde 9,98 kayıpla 74,85 TL'de taban olurken işlem hacmi 1,13 milyar TL'yi aştı.

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