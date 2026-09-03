Borsa İstanbul’da işlem gününün ilerleyen saatlerinde aracı kurumların alım ve satım işlemleri de dikkat çekiyor. İş Yatırım’ın TSİ 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet TSPOR 20.238.510 %10,46 1,023 ISCTR 17.778.868 %9,18 12,984 PEKGY 14.962.848 %7,73 11,808 BJKAS 9.492.221 %4,90 2,086 SASA 9.465.144 %4,89 2,283

EN ÇOK SAITŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet PPIUGV -9.399.392 %4,34 0,361 EFIVNV -7.593.767 %3,51 0,021 UAICQV -7.048.009 %3,25 0,056 ICIOAV -7.007.754 %3,24 0,053 FRIOHV -6.900.000 %3,19 0,02

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.