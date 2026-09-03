Borsa İstanbul’da aracı kurumların alım ve satım işlemleri dikkat çekiyor. İş Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gününün ilerleyen saatlerinde aracı kurumların alım ve satım işlemleri de dikkat çekiyor. İş Yatırım’ın TSİ 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|TSPOR
|20.238.510
|%10,46
|1,023
|ISCTR
|17.778.868
|%9,18
|12,984
|PEKGY
|14.962.848
|%7,73
|11,808
|BJKAS
|9.492.221
|%4,90
|2,086
|SASA
|9.465.144
|%4,89
|2,283
EN ÇOK SAITŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|PPIUGV
|-9.399.392
|%4,34
|0,361
|EFIVNV
|-7.593.767
|%3,51
|0,021
|UAICQV
|-7.048.009
|%3,25
|0,056
|ICIOAV
|-7.007.754
|%3,24
|0,053
|FRIOHV
|-6.900.000
|%3,19
|0,02
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