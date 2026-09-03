Google Haberler

Borsa İstanbul’da aracı kurumların alım ve satım işlemleri dikkat çekiyor. İş Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gününün ilerleyen saatlerinde aracı kurumların alım ve satım işlemleri de dikkat çekiyor. İş Yatırım’ın TSİ 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
TSPOR 20.238.510 %10,46 1,023
ISCTR 17.778.868 %9,18 12,984
PEKGY 14.962.848 %7,73 11,808
BJKAS 9.492.221 %4,90 2,086
SASA 9.465.144 %4,89 2,283

İş Yatırım alıma geçti: İşte o hisseler, Görsel 1

EN ÇOK SAITŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
PPIUGV -9.399.392 %4,34 0,361
EFIVNV -7.593.767 %3,51 0,021
UAICQV -7.048.009 %3,25 0,056
ICIOAV -7.007.754 %3,24 0,053
FRIOHV -6.900.000 %3,19 0,02

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaer Çelik (KCAER) ABD’de yeni şirket kurdu!Kocaer Çelik (KCAER) ABD’de yeni şirket kurdu!
TEHOL’de yönetim değişikliği! KAP’a istifa açıklamasıTEHOL’de yönetim değişikliği! KAP’a istifa açıklaması

Google Haberler