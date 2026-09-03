Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki alımları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 28 Ağustos haftasına ilişkin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında 329 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Böylece yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hisse alımları dördüncü haftasına taşındı. Yabancıların alımlarını sürdürdüğü dönemde, 3 Eylül'de hisselerdeki yabancı takas oranlarında yaşanan değişimler de dikkat çekti.

YABANCILARDAN 329 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALIMI

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 28 Ağustos haftasında 329 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı.

Bir önceki hafta yabancıların hisse senedi alımı 150,20 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Böylece haftalık alım tutarı bir önceki haftaya göre iki kattan fazla arttı.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi tarafındaki alımlarıyla birlikte alım serisi de dördüncü haftaya ulaşmış oldu.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında ise ters yönde hareket görüldü. Yurt dışı yerleşikler 28 Ağustos haftasında 86,60 milyon dolarlık net DİBS satışı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta DİBS tarafındaki net satış 1,20 milyon dolar olmuştu.

YABANCI TAKAS ORANLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Yabancıların Borsa İstanbul'daki haftalık alımlarının devam ettiği dönemde, hisselerdeki günlük yabancı takas oranları da hareketlendi.

3 Eylül saat 15.00 itibarıyla yabancı takas oranının en fazla arttığı hisse İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) oldu. ISMEN'de yabancı takas oranı yüzde 31,23'ten yüzde 31,88'e yükselerek 0,65 puan arttı.

Yabancı takas oranının en fazla arttığı 10 hisse şöyle;

ISMEN: %31,23 → %31,88 | +0,65 puan

TCELL: %48,07 → %48,37 | +0,30 puan

ESEN: %5,32 → %5,54 | +0,22 puan

ULKER: %13,68 → %13,90 | +0,22 puan

YKBNK: %22,04 → %22,24 | +0,20 puan

ISCTR: %26,47 → %26,66 | +0,19 puan

TRENJ: %18,34 → %18,52 | +0,18 puan

PASEU: %7,92 → %8,09 | +0,17 puan

SKBNK: %5,02 → %5,17 | +0,15 puan

AKBNK: %45,45 → %45,58 | +0,13 puan

ISMEN'i 0,30 puanlık artışla TCELL takip ederken ESEN ve ULKER'de yabancı takas oranı 0,22'şer puan yükseldi.

EN SERT GERİLEME DAPGM'DE

Yabancı takas oranının gerilediği hisselerde ise daha yüksek oranlı değişimler görüldü.

Saat 15.00 itibarıyla en büyük düşüş DAP Gayrimenkul'de (DAPGM) gerçekleşti. DAPGM'nin yabancı takas oranı yüzde 12,16'dan yüzde 9,84'e gerileyerek 2,32 puan azaldı.

İkinci sırada 2,07 puanlık düşüşle CWENE yer aldı. CWENE'nin yabancı takas oranı yüzde 13,45'ten yüzde 11,38'e indi.

Yabancı takas oranının en fazla gerilediği 10 hisse şöyle;

DAPGM: %12,16 → %9,84 | -2,32 puan

CWENE: %13,45 → %11,38 | -2,07 puan

ASTOR: %64,23 → %62,69 | -1,54 puan

GESAN: %15,12 → %13,95 | -1,17 puan

EKGYO: %17,17 → %16,07 | -1,10 puan

EFOR: %34,49 → %33,61 | -0,88 puan

TUPRS: %47,85 → %47,13 | -0,72 puan

OBAMS: %2,71 → %2,20 | -0,51 puan

GRTHO: %11,35 → %10,86 | -0,49 puan

MGROS: %37,71 → %37,26 | -0,45 puan

ASTOR'da oran yüzde 64,23'ten yüzde 62,69'a gerilerken günlük değişim eksi 1,54 puan oldu. GESAN'da 1,17 puan, EKGYO'da ise 1,10 puanlık gerileme kaydedildi.

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