Yatırım fonlarında hisse senedi ağırlıkları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2 Eylül 2026 tarihli verilere göre hisse senedi oranı yüzde 10’un altında kalan fonlar dikkat çekti.

Listede teknoloji, altın, enerji, sağlık ve farklı temalara odaklanan fonların yanı sıra serbest ve özel fonlar da bulunuyor. Hisse senedi oranı yüzde 10’un altında kalan fonlar arasında en yüksek oran %9,98 ile TEJ kodlu Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu’nda gerçekleşti.

HİSSE SENEDİ ORANI YÜZDE 10’UN ALTINDA OLAN BAZI FONLAR

Fon Kodu Fon Adı Hisse Senedi Oranı TEJ Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu %9,98 IHC İnveo Portföy İnter Serbest Fon %9,06 ZZL Ziraat Portföy Önder Dördüncü Serbest Fon %8,76 PKF Ata Portföy Altın Katılım Fonu %8,73 ZVB Atlas Portföy Serbest (TL) Fon %8,63 OLD QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu %8,58 KMF Azimut Portföy Altın Katılım Fonu %8,46 HTK QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu %8,36 DLN Aura Portföy Dolunay Serbest Fon %8,16 TMZ İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu %8,04 ITL İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon %8,02 MSK Azimut Portföy MSG Serbest (TL) Fon %7,93 BFE Allbatross Portföy Biogen Fon Sepeti Fonu %7,92 ITP İş Portföy Teknoloji Karma Fon %7,63 SSK Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon %7,61 IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon %7,59 NHT Deniz Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon %7,59 IJB İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon %7,47 EDD QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon %7,24 IJP İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon %7,23 GCC Garanti Portföy Yirmisekizinci Serbest Özel Fon %7,10 NSY Neo Portföy Yedinci Serbest Fon %5,98 DVN Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz) Özel Fon %5,94 SPT Aktif Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu %5,91

Hisse senedi oranının yüzde 10’un altında olması, fonun toplam portföyünün yüzde 10’dan daha azını hisse senetlerinde tuttuğu anlamına geliyor. Bu nedenle fonun borsa hareketlerinden etkilenme oranı da daha düşük oluyor.

Örneğin 100 bin TL’lik bir fonun hisse senedi oranı yüzde 8 ise, yaklaşık 8 bin TL’si hisselerde bulunuyor. Kalan bölüm ise fonun yatırım stratejisine göre altın, tahvil, mevduat, döviz veya diğer yatırım araçlarında değerlendirilebiliyor.

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