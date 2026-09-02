Hisse senedi oranı yüzde 10’un altında olan fonlar belli oldu. Listede teknoloji, altın, enerji ve sağlık gibi farklı alanlara yatırım yapan fonlar öne çıktı.
Yatırım fonlarında hisse senedi ağırlıkları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2 Eylül 2026 tarihli verilere göre hisse senedi oranı yüzde 10’un altında kalan fonlar dikkat çekti.
Listede teknoloji, altın, enerji, sağlık ve farklı temalara odaklanan fonların yanı sıra serbest ve özel fonlar da bulunuyor. Hisse senedi oranı yüzde 10’un altında kalan fonlar arasında en yüksek oran %9,98 ile TEJ kodlu Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu’nda gerçekleşti.
HİSSE SENEDİ ORANI YÜZDE 10’UN ALTINDA OLAN BAZI FONLAR
|Fon Kodu
|Fon Adı
|Hisse Senedi Oranı
|TEJ
|Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|%9,98
|IHC
|İnveo Portföy İnter Serbest Fon
|%9,06
|ZZL
|Ziraat Portföy Önder Dördüncü Serbest Fon
|%8,76
|PKF
|Ata Portföy Altın Katılım Fonu
|%8,73
|ZVB
|Atlas Portföy Serbest (TL) Fon
|%8,63
|OLD
|QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu
|%8,58
|KMF
|Azimut Portföy Altın Katılım Fonu
|%8,46
|HTK
|QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
|%8,36
|DLN
|Aura Portföy Dolunay Serbest Fon
|%8,16
|TMZ
|İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu
|%8,04
|ITL
|İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon
|%8,02
|MSK
|Azimut Portföy MSG Serbest (TL) Fon
|%7,93
|BFE
|Allbatross Portföy Biogen Fon Sepeti Fonu
|%7,92
|ITP
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|%7,63
|SSK
|Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
|%7,61
|IPO
|İş Portföy Onur Serbest Özel Fon
|%7,59
|NHT
|Deniz Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon
|%7,59
|IJB
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|%7,47
|EDD
|QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon
|%7,24
|IJP
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|%7,23
|GCC
|Garanti Portföy Yirmisekizinci Serbest Özel Fon
|%7,10
|NSY
|Neo Portföy Yedinci Serbest Fon
|%5,98
|DVN
|Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz) Özel Fon
|%5,94
|SPT
|Aktif Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
|%5,91
Hisse senedi oranının yüzde 10’un altında olması, fonun toplam portföyünün yüzde 10’dan daha azını hisse senetlerinde tuttuğu anlamına geliyor. Bu nedenle fonun borsa hareketlerinden etkilenme oranı da daha düşük oluyor.
Örneğin 100 bin TL’lik bir fonun hisse senedi oranı yüzde 8 ise, yaklaşık 8 bin TL’si hisselerde bulunuyor. Kalan bölüm ise fonun yatırım stratejisine göre altın, tahvil, mevduat, döviz veya diğer yatırım araçlarında değerlendirilebiliyor.
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