ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Altın, dolar, tahvil ve hisse senedi piyasalarının yönü açısından kritik öneme sahip toplantıda Fed'in faiz konusunda atacağı adım yakından izlenecek.

Fed'in resmi takvimine göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), eylül ayı para politikası toplantısını 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed eylül ayı faiz kararı, iki günlük FOMC toplantısının ardından 16 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Karar ABD Doğu Yakası saatiyle 14.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın kararın ardından düzenleyeceği basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

Fed eylül toplantısı: 15-16 Eylül 2026

Fed faiz kararı: 16 Eylül 2026 Çarşamba

Fed faiz kararı saati: 21.00 TSİ

Kevin Warsh basın toplantısı: 21.30 TSİ

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in eylül toplantısı öncesinde faiz artırım beklentileri güçlenmiş durumda. Fed, temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Ancak karara üç üye karşı çıkmış ve 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yaptığı son açıklamalar da faiz artırım beklentilerini yükseltti. Warsh, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine yeterli hızda ilerlediğinden emin olunamaması halinde merkez bankasının yapması gereken daha fazla iş bulunduğuna işaret etti.

Eylül ayının başı itibarıyla piyasalarda Fed'in 16 Eylül'de 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 66 seviyesinde fiyatlanıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde mevcut yüzde 3,50-3,75 olan federal fonlama faiz aralığı yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükselecek.

FED'İN KARARINDA HANGİ VERİLER ETKİLİ OLACAK?

Eylül toplantısına kadar açıklanacak ABD istihdam ve enflasyon verileri Fed'in kararında belirleyici olacak.

Özellikle iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi ve enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi, faiz artırımı beklentilerini destekliyor. Buna karşılık ekonomik aktivitede belirgin bir zayıflama görülmesi Fed'in faizleri mevcut seviyesinde tutma ihtimalini güçlendirebilir.

Piyasalar bu nedenle toplantı öncesinde açıklanacak istihdam ve tüketici enflasyonu verilerini yakından izleyecek.

FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Fed'in faiz kararları yalnızca ABD ekonomisini değil küresel finans piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Faizlerin yükselmesi dolar ve ABD tahvil getirilerini destekleyebilirken, faiz getirisi bulunmayan altın gibi varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle 16 Eylül'deki kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar da kararın kendisi kadar önemli olacak. Yatırımcılar özellikle enflasyon görünümü ve yılın kalan bölümünde yeni faiz artırımlarının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sinyalleri takip edecek.