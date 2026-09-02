Açıklanan haftalık verilere göre özel sektör istihdamı artışı hem piyasa beklentilerinin hem de bir önceki haftanın gerisinde kalarak iş gücü piyasasındaki soğumayı gözler önüne serdi.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, haftalık özel sektör istihdamı 38 bin kişi arttı. Piyasa analistlerinin ortak beklentisi ise istihdamın 48 bin kişi seviyesinde artış göstermesi yönündeydi.

• Açıklanan Veri: +38.000 Kişi

• Piyasa Beklentisi: +48.000 Kişi

• Önceki Hafta Verisi: +44.000 Kişi

• Sapma: Beklentinin 10.000 kişi altında

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Son veriler, ABD iş gücü piyasasında istihdam yaratma hızının kademeli olarak ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Özel sektör istihdamındaki bu yavaşlama, ABD ekonomisinin genel görünümü ve özellikle Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımları açısından kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

İstihdam piyasasındaki yumuşama, Fed'in faiz artışlarında sona geldiği ve hatta gevşeme adımları atabileceği yönündeki beklentileri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.