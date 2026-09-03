Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde, EUPWR paylarına yönelik alınan VBTS kararı duyuruldu.

EUPWR'DE TEDBİR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUPWR payları, 4 Eylül 2026 tarihli işlemlerden seans başından 2 Ekim 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Buna göre yatırımcılar, söz konusu tarihler arasında EUPWR paylarında açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek.

VBTS TEDBİRLERİ DİĞER İŞLEM KURALLARINDAN BAĞIMSIZ UYGULANIYOR

Borsa İstanbul açıklamasında, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin payların işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından ayrı değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre pazar veya platform değişikliği gibi nedenlerle uygulanan diğer işlem esasları, VBTS tedbirlerinin geçerlilik süresini değiştirmiyor. Tedbirler, belirlenen sürenin sonuna kadar uygulanmaya devam ediyor.

Ayrıca SPK’nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda, açığa satış işlemlerinin yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabildiği hatırlatıldı.

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