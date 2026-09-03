Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulamaya alınan VBTS kapsamında alınan tedbirler açıklandı.

Buna göre;

Girişim Elektrik (GESAN)

LDR Turizm (LIDER)

Europower Enerji (EUPWR)

Dagi Giyim (DAGI)

Martı Otel İşletmeleri (MARTI)

payları, 4 Eylül 2026 seans başından 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TEDBİRLER 2 EKİM'E KADAR GEÇERLİ

Söz konusu VBTS tedbirleri, payların işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından bağımsız olarak uygulanacak. Pazar değişikliği ya da diğer düzenlemeler nedeniyle farklı işlem esasları devreye girse dahi VBTS kapsamında getirilen tedbirler, belirlenen tedbir süresinin sonuna kadar geçerli olacak.

Öte yandan SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış yapılabiliyor.

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