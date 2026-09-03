Küresel piyasalarda gerileyen ABD tahvil getirileri ve zayıflayan dolar endeksi, altın fiyatlarına güçlü bir ivme kazandırdı.

Son dönemde test ettiği dip seviyelerin ardından hızla toparlanan spot ons altın, gün içinde yüzde 2,42 değer kazanarak 4.493 dolar seviyesine ulaştı.

Zayıflayan doların küresel ölçekte değerli metalleri cazip hale getirmesi, iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Yurt içinde gram altın, yüzde 2,46 artışla 6.978 TL seviyesine kadar tırmandı.

GÖZLER KRİTİK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasalardaki yön arayışında belirleyici unsurun cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi olması bekleniyor.

Hafta içinde açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ılımlı bir seyre işaret etmesi, resmi istihdam rakamlarının da zayıf gelebileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

İstihdam piyasasında yaşanacak olası bir yumuşama, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı konusundaki elini zayıflatarak faiz getirisi olmayan altını desteklemeye devam edebilir.

FED’İN EYLÜL TOPLANTISI ÖNCESİ KARIŞIK SİNYALLER

Piyasalar Fed’in eylül ayındaki kararına odaklanmışken, yayımlanan son raporlarda ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon patikasına dair karışık veriler öne çıkıyor.

15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kritik toplantı öncesinde söz konusu tablo, yetkililerin faiz patikasındaki karar sürecini daha da hassas hale getiriyor.

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