Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler, yurt içinde altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 3 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı'dan alınan en güncel, anlık canlı altın kuru verileri...

Serbest piyasa verilerine göre ons altın sabah saatlerinde yüzde 1,24 yükselişle 4.434,93 dolardan satılıyor. Gram altında ise yükseliş yüzde 1'i aşarken satış fiyatı 6.884,52 TL'ye çıktı.

3 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

TSİ 07.46 itibarıyla altında güncel alış satış fiyatları şu şekilde;

Ons altın: 4.434,20 dolar alış - 4.434,93 dolar satış

Gram altın: 6.883,63 TL alış - 6.884,52 TL satış

Çeyrek altın: 11.013,81 TL alış - 11.256,18 TL satış

Yarım altın: 21.956,40 TL alış - 22.509,77 TL satış

Tam altın: 44.205,00 TL alış - 44.771,00 TL satış

Cumhuriyet altını: 44.055,23 TL alış - 44.887,04 TL satış

Ziynet altını: 44.050,46 TL alış - 44.881,87 TL satış

Ata altın: 44.702,53 TL alış - 45.838,02 TL satış

22 ayar bilezik gramı: 6.215,29 TL alış - 6.441,64 TL satış

14 ayar bilezik gramı: 3.736,05 TL alış - 4.968,19 TL satış

Gremse altın: 109.999,00 TL alış - 111.549,00 TL satış

FED BEKLENTİLERİ ALTININ YÖNÜNDE ETKİLİ

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşık iki hafta sonra gerçekleştireceği faiz toplantısına çevrildi.

New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerin etkisinin azalmasıyla ABD'de enflasyonun gevşemeye devam ettiğine yönelik işaretler bulunduğunu söyledi. ABD'de ADP özel sektör istihdamının ağustosta 38 bin kişiyle sınırlı artması da Fed'in daha agresif faiz artırımlarına gidebileceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından ABD faizleri ve tahvil getirilerindeki görünüm önem taşırken, Fed'e ilişkin beklentiler ons altının kısa vadeli yönünde belirleyici olmaya devam ediyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: MAKAS ARALIĞINA DİKKAT

Uzmanlar, özellikle dijital bankacılık kanalları ile fiziki kuyumcu piyasası arasındaki makas aralığının (alış ve satış fiyatı arasındaki fark) mesai saatleri dışında açılabildiğine dikkat çekiyor. En doğru kararı vermek için anlık canlı altın kuru grafiklerini takip etmek ve işlemlerinizi piyasanın en likit olduğu saatlerde gerçekleştirmek önem arz ediyor.