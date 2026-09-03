Altın fiyatları üç günlük kayıp serisinin ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. 2 Eylül'de 4.300 dolar sınırına kadar gerileyen ons altın, 3 Eylül'de yüzde 1'i aşan yükselişle yeniden 4.430 doların üzerine çıktı. Değerli metalde toparlanma sürerken İtalyan bankacılık devi UniCredit'ten yatırımcıların dikkatini çeken yeni bir tahmin geldi.

UNICREDIT ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Kısa vadede yaşanan satışlara rağmen UniCredit'in orta ve uzun vadeli altın beklentisi pozitif kalmaya devam ediyor.

Banka değerlendirmesinde, "Altın konusunda olumlu görüşümüzü koruyor ve 2026 yıl sonu tahmin aralığımızı ons başına 4 bin 400-5 bin 200 dolara yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

4 bin 309 dolar seviyesi baz alındığında altının UniCredit'in tahmin aralığının alt sınırı olan 4 bin 400 dolara ulaşması için yaklaşık yüzde 2 yükselmesi gerekiyor.

Tahminin üst sınırı olan 5 bin 200 dolar ise mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 20,7'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

UniCredit ayrıca tahmin dönemi içerisinde ons altında 5 bin dolar seviyesine doğru anlamlı bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu düşünüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN 3 NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Banka, altın fiyatlarını orta ve uzun vadede desteklemesini beklediği üç temel faktöre dikkat çekti.

Bunlardan ilki merkez bankalarının devam eden altın alımları. UniCredit, merkez bankalarının rezervlerine altın eklemeye devam etmesinin değerli metal talebi açısından güçlü ve yapısal bir destek oluşturduğunu belirtti.

İkinci faktör olarak ABD tahvil getiri eğrisindeki dikleşme gösterildi. Bankaya göre bu hareket, ABD'nin mali sürdürülebilirliğine ve uzun vadeli enflasyon risklerine yönelik endişelerin arttığına işaret ediyor. Söz konusu riskler tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Üçüncü önemli unsur ise altın ETF'lerine yönelik sermaye girişlerinin yeniden güçlenmesi. UniCredit, ETF talebindeki toparlanmanın merkez bankalarının alımlarıyla birleşerek altın için destekleyici bir görünüm oluşturduğunu değerlendirdi.

MERKEZ BANKALARINDAN 289 TONLUK ALTIN ALIMI

Merkez bankalarının altın talebinin güçlü seyrini koruduğuna ilişkin veriler de UniCredit'in beklentisini destekliyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları ve diğer resmi kurumların net altın alımları 2026 yılının ikinci çeyreğinde 289 ton olarak gerçekleşti.

Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altına yönelik ilgisinin sürmesi, değerli metalin uzun vadeli görünümü açısından önemli desteklerden biri olarak değerlendiriliyor.

ALTINDA GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Altın yatırımcılarının odağında şimdi ABD'den gelecek kritik istihdam verileri bulunuyor. Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 4 Eylül Cuma günü açıklanacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) takvimine göre veri TSİ 15.30'da yayımlanacak.

Tarım dışı istihdamın yanı sıra işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar da Fed'in eylül ayında atacağı adıma ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde veya altında gelecek rakamların dolar ve ABD tahvil getirilerinde hareketliliği artırması, bunun da altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.