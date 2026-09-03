Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde, bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyzan Ersinan’ın istifası hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin açıklamasına göre Ersinan, kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle 3 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini şirkete bildirdi.

YENİ ÜYE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şirket Yönetim Kurulu, 3 Eylül 2026 tarihli toplantısında söz konusu istifayı kayda aldı.

Yönetim Kurulu, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli bağımsızlık kriterlerini taşıyan bir adayın belirlenmesi için çalışmalara başlanmasına karar verdi.

Belirlenen kriterleri taşıyan adayın en kısa sürede tespit edilmesinin ardından, adaylık için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacağı açıklandı.