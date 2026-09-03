Kocaer Çelik tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde, Amerika Birleşik Devletleri’nde şirket kuruluşuna ilişkin yeni gelişmeler paylaşıldı.

Şirket, 23 Temmuz 2026 tarihli özel durum açıklamasında, ABD’deki faaliyetlerini geliştirmek ve global rekabet gücünü artırmak amacıyla, hakim ortak olacağı yeni bir şirket kurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, sermayesinin tamamı Kocaer Çelik’e ait olmak üzere ABD’nin Texas eyaletinde “KCR Steel U.S. LLC” unvanıyla yeni şirket kurulduğu açıklandı.

ABD PAZARINDA BÜYÜME HEDEFLENİYOR

KCR Steel U.S. LLC’nin kurulmasıyla Kocaer Çelik’in ABD pazarındaki varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni şirket aracılığıyla bölgedeki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, müşteri tabanının genişletilmesi ve müşterilere daha etkin hizmet sunulması amaçlanıyor.

Ayrıca Kocaer Çelik’in üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin ABD pazarında daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Şirket, kuruluş sürecine ilişkin diğer işlemlerin ise devam ettiğini bildirdi.

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