Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) yatırımcılarını ilgilendiren temettü kararı açıklandı. Şirket, pay başına brüt 4,4910179 TL, net 3,8173652 TL nakit kar payı dağıtma kararı aldı.

Açıklanan verilere göre temettüde stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanacak.

GUBRF NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Gübretaş'ın açıkladığı nakit kar payı tutarları şöyle:

Brüt temettü: 4,4910179 TL

Net temettü: 3,8173652 TL

Brüt oran: %449,10179

Net oran: %381,73652

Stopaj oranı: %15

Buna göre 100 lot GUBRF hissesi bulunan bir yatırımcıya stopaj sonrası yaklaşık 381,74 TL, 1.000 lotu bulunan yatırımcıya ise yaklaşık 3.817,37 TL net temettü ödemesi yapılacak.