Bir şirketin telefon trafiği, gün içindeki çok sayıda operasyonel kararın izini taşır. Hangi saatlerde talep artıyor, hangi ekip daha yoğun çalışıyor, kaç çağrı yanıtlanıyor, görüşmeler ne kadar sürüyor ve hangi temaslar işletmenin diğer yazılımlarına aktarılabiliyor? Bu soruların yanıtları görünür hale geldiğinde telefon sistemi yalnızca “arama yapan ve alan” bir araç olmaktan çıkar; ölçülebilir bir iş sürecine dönüşür.

TELEFON ALTYAPISI NEDEN SADECE BİR İLETİŞİM GİDERİ DEĞİL?

Telefon sistemi; müşteri talebinin karşılanması, satış ve destek ekiplerine ulaşım, şubeler arası iletişim ve hizmet sürekliliği gibi süreçlerin ortak noktalarından biri. Bu nedenle maliyeti değerlendirirken yalnızca hat veya cihaz bedeline bakmak yeterli değil. Asıl mesele, iletişim akışının ne kadar kolay yönetildiği ve ihtiyaç değiştiğinde sistemin ne kadar hızlı yeniden kurgulanabildiği.

Bulut tabanlı sanal santral altyapısı, bu yönetim katmanını fiziksel santral cihazından yazılıma taşıyarak kullanıcı, dahili, yönlendirme ve çağrı senaryolarının merkezi olarak düzenlenebilmesini mümkün kılıyor.

FİZİKSEL SANTRALİN GÖRÜNMEYEN MALİYETLERİ NEREDE OLUŞUYOR?

Geleneksel yapılarda maliyet yalnızca ilk cihaz yatırımıyla sınırlı kalmayabilir. Yeni kullanıcı ekleme, kapasite artırımı, bakım ihtiyacı, yeni şube açılışı ve fiziksel altyapıya müdahale gerektiren değişiklikler toplam sahip olma maliyetinin parçasıdır. Bulut modelinde ise yönetim mantığı farklıdır: kapasite ve kullanıcı yapısı büyük ölçüde yazılım üzerinden değiştirilir.

Bu, her işletmede otomatik olarak “daha ucuz” sonuç anlamına gelmez. Kullanım hacmi, dakika ihtiyacı, entegrasyonlar ve servis kapsamı toplam maliyeti değiştirir. Ancak yatırımın ağırlık merkezinin fiziksel donanımdan abonelik ve kullanım modeline kayması, özellikle büyüyen işletmeler için maliyet planlamasını farklılaştırır.

ÖLÇEMEDİĞİNİZ TELEFON TRAFİĞİNİ YÖNETEBİLİR MİSİNİZ?

Bulut santral tarafında öne çıkan farklardan biri, telefon trafiğinin raporlanabilir hale gelmesi. Gelen çağrı sayısı, cevaplanma oranı, kaçan çağrılar, ortalama görüşme süresi, dahili bazlı kullanım, yoğun saatler ve kuyrukta bekleyen çağrılar gibi metrikler bir araya geldiğinde “bugün telefon çok yoğundu” gözlemi ölçülebilir bir veriye dönüşüyor.

Kırmızı Santral’in çağrı raporlama yapısında da gelen çağrı sayısı, cevaplanan çağrı oranı, kaçan çağrılar, ortalama görüşme süresi ve dahili bazlı dağılım gibi metrikler web arayüzü üzerinden izlenebiliyor. Bu verinin değeri yalnızca geçmişi görmek değil; yoğunluğun neden ve nerede oluştuğunu yönetimin önüne koyabilmek.

ÇAĞRI YOĞUNLUĞU PERSONEL PLANLAMASINA NE SÖYLEYEBİLİR?

Telefon trafiğinin saat, gün, ekip veya dahili bazında dağılımı görülebildiğinde iş gücü planlaması daha somut bir zemine oturur. Belirli saatlerde kuyruk büyüyor, cevapsız çağrılar artıyor veya bir ekip sürekli diğerlerinden daha yoğun çalışıyorsa yönetim vardiya ve görev dağılımını bu verilerle birlikte değerlendirebilir.

Burada amaç tek bir metriğe bakarak personel sayısını artırmak ya da azaltmak değil. Çağrı verisi; satış hacmi, destek talepleri, kampanya dönemleri ve müşteri yoğunluğu gibi diğer göstergelerle birlikte ele alındığında karar desteği sağlar.

YENİ ŞUBE AÇILDIĞINDA TELEFON ALTYAPISI DA YENİDEN Mİ KURULMALI?

Şubeleşme ve hibrit çalışma, iletişim altyapısının ölçeklenebilirliğini doğrudan sınar. Yeni bir lokasyon açıldığında her defasında fiziksel santral mimarisini yeniden kurmak yerine kullanıcı ve dahili yapısının merkezi sistem üzerinden genişletilebilmesi operasyonu sadeleştirebilir.

Aynı yaklaşım uzaktan çalışan ekipler için de geçerli. Web, mobil veya softphone erişimi sayesinde çalışanlar farklı lokasyonlarda olsa bile aynı şirket iletişim düzeninin parçası olarak çalışabilir. Yönetim açısından kritik nokta, büyümenin iletişim altyapısını koparmaması.

TELEFON VERİSİ CRM’E BAĞLANDIĞINDA NEDEN DAHA DEĞERLİ HALE GELİYOR?

Telefon trafiği tek başına raporlandığında operasyonun bir bölümünü gösterir. CRM veya başka bir iş yazılımıyla ilişkilendirildiğinde ise aramanın kiminle, hangi müşteri kaydıyla ve hangi süreçle bağlantılı olduğu görülebilir. Böylece telefon teması, satış veya hizmet geçmişinden ayrı yaşayan bir kanal olmaktan çıkar.

Kırmızı Santral’in yazılım entegrasyonu özelliğinde gelen ve giden aramalar, arayan kişi bilgisi ve görüşme kayıtları işletmenin kullandığı yazılımla ilişkilendirilebiliyor. Bu tür entegrasyonların yönetim açısından değeri; müşteri temasını farklı sistemler arasında dağınık bırakmadan daha bütünlüklü izleyebilmek.

BİR TELEFON ALTYAPISINI DEĞERLENDİRİRKEN HANGİ KPI’LARA BAKILMALI?

Teknik özellik listesinden önce işletmenin kendi kullanım modelini ölçmesi daha

sağlıklı. Değerlendirme çerçevesinde şu başlıklar öne çıkıyor:

• Toplam sahip olma maliyeti ve kapasite artışının etkisi

• Kullanıcı, dahili ve şube ekleme kolaylığı

• Raporlama: cevaplanma, cevapsız çağrı, yoğun saat ve görüşme süreleri

• Entegrasyon, uzaktan erişim, yetkilendirme ve ses kaydı seçenekleri

DOĞRU YÖNETİLEN İLETİŞİM ALTYAPISI NEDEN BİR OPERASYON AVANTAJINA DÖNÜŞÜYOR?

Telefon sisteminin yönetim açısından değeri, kaç özellik sunduğundan çok bu özelliklerin işletmenin karar süreçlerine ne kadar veri taşıdığıyla ortaya çıkıyor. Ölçülebilir çağrı trafiği, esnek kullanıcı yapısı, farklı lokasyonların aynı sistemde yönetilebilmesi ve iş yazılımlarıyla entegrasyon; iletişim altyapısını maliyet kaleminden yönetilebilir bir operasyon katmanına dönüştürüyor.

Bu modelin Türkiye’deki uygulamalarından biri olan Kırmızı Santral; IVR, kuyruk yönetimi, çağrı yönlendirme, web ve mobil erişim, yazılım entegrasyonu, görüşme kayıtları ve detaylı raporlamayı aynı bulut tabanlı yapı içinde sunuyor. Asıl soru artık yalnızca hangi sistemi kullandığınız değil, iletişim trafiğini ne kadar görünür ve ölçeklenebilir yönettiğiniz.