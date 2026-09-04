BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,27 yükselişle 13.969 puandan işlem gördü. Endeksteki yükselişle birlikte hisselerde de hareketlilik yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim INTET 78,35 TL %9,96 BAHKM 171,10 TL %9,96 CITAS 140,40 TL %9,95 HALKB 54,35 TL %9,93 TGSAS 227,20 TL %7,17

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim TKNKA 153,90 TL %-10,00 HEDEF 55,35 TL %-10,00 DUNYH 109,90 TL %-9,99 BIGEN 151,50 TL %-9,98 KRDMB 99,65 TL %-9,98

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