Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde pozitif seyir öne çıktı. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,27 yükselişle 13.969 puandan işlem gördü. Endeksteki yükselişle birlikte hisselerde de hareketlilik yaşandı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|INTET
|78,35 TL
|%9,96
|BAHKM
|171,10 TL
|%9,96
|CITAS
|140,40 TL
|%9,95
|HALKB
|54,35 TL
|%9,93
|TGSAS
|227,20 TL
|%7,17
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|TKNKA
|153,90 TL
|%-10,00
|HEDEF
|55,35 TL
|%-10,00
|DUNYH
|109,90 TL
|%-9,99
|BIGEN
|151,50 TL
|%-9,98
|KRDMB
|99,65 TL
|%-9,98
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