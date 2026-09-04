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Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde pozitif seyir öne çıktı. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,27 yükselişle 13.969 puandan işlem gördü. Endeksteki yükselişle birlikte hisselerde de hareketlilik yaşandı.

Borsa pozitif seyrediyor! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
INTET 78,35 TL %9,96
BAHKM 171,10 TL %9,96
CITAS 140,40 TL %9,95
HALKB 54,35 TL %9,93
TGSAS 227,20 TL %7,17

Borsa pozitif seyrediyor! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim
TKNKA 153,90 TL %-10,00
HEDEF 55,35 TL %-10,00
DUNYH 109,90 TL %-9,99
BIGEN 151,50 TL %-9,98
KRDMB 99,65 TL %-9,98

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