Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 62 milyon 830 bin TL olan mevcut çıkarılmış sermaye, iç kaynaklardan karşılanacak 188 milyon 490 bin TL tutarındaki bedelsiz artışla 251 milyon 320 bin TL’ye yükseltilecek. Böylece sermaye yüzde 300 oranında artırılmış olacak.

BEDELSİZ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

ONRYT’nin yüzde 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurusu 14 Nisan 2026 tarihinde yapılmıştı. Başvuru, 3 Eylül 2026 tarihinde SPK tarafından onaylandı.

Şirket, onaylı ihraç belgesinin kendisine ulaşmasının ardından bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirileceği tarihi ayrıca KAP üzerinden açıklayacak.

SERMAYE 251,32 MİLYON TL’YE ÇIKACAK

Açıklama Tutar Mevcut sermaye 62,83 milyon TL Bedelsiz artırım 188,49 milyon TL Bedelsiz oranı %300 Yeni sermaye 251,32 milyon TL Kayıtlı sermaye tavanı 375 milyon TL

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