Hangi şirket ne kadar geri alım yaptı? 31 Ağustos-4 Eylül haftasının pay geri alım listesinde milyonlarca lotluk işlemler yer aldı. İşte geçen haftanın gün gün geri alım borsa işlemleri...
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri geçtiğimiz hafta da devam etti. 31 Ağustos-4 Eylül haftasında çok sayıda şirket kendi paylarında alım gerçekleştirirken, bazı hisselerde milyonlarca lotluk işlemler yapıldı.
Haftanın dikkat çeken geri alımları arasında SUWEN, BSOKE, MAGEN, DAGI ve KOCMT yer aldı. SUWEN 3 Eylül'de 20 milyon lotluk geri alım gerçekleştirirken, MAGEN ise haftanın beş işlem gününde de pay geri alımı yaptı.
31 AĞUSTOS'TA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan hisse (lot)
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|MERCN
|200.000
|Global Yatırım Holding A.Ş.
|GLYHO
|300.000
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|MAGEN
|5.893.510
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
|AHGAZ
|200.000
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|EKIM
|150.000
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|BULGS
|419.543
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|DAGI
|2.400.000
|Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|TEZOL
|100.000
|Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|GEREL
|1.040.000
|Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|BALAT
|18.692
|LDR Turizm A.Ş.
|LIDER
|500.000
1 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan hisse (lot)
|Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
|BSOKE
|9.854.768 / 11.397.816
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|MAGEN
|1.744.000
|LDR Turizm A.Ş.
|LIDER
|600.000
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|EKIM
|100.000
|Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|BALAT
|15.155
|Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|LOGO
|13.967
2 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan hisse (lot)
|Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|OFSYM
|14.490
|Net Holding A.Ş.
|NTHOL
|199.500
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|EKIM
|100.000
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|DAGI
|1.300.000
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|MAGEN
|2.121.824
|LDR Turizm A.Ş.
|LIDER
|1.000.000
|Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|LOGO
|8.986
|Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|BALAT
|11.371
3 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan hisse (lot)
|Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
|SUWEN
|20.000.000
|Net Holding A.Ş.
|NTHOL
|150.000
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|EKIM
|100.000
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|MAGEN
|3.286.426
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|DAGI
|750.000
|Koç Metalurji A.Ş.
|KOCMT
|3.000.000
|LDR Turizm A.Ş.
|LIDER
|190.000
|Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|TEZOL
|500.000
4 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan hisse (lot)
|Arsan Holding A.Ş.
|ARSAN
|50.000
|Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
|SUWEN
|746.859
|Net Holding A.Ş.
|NTHOL
|150.000
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|MAGEN
|2.098.388
|Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
|ORGE
|170.216
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|EKIM
|100.000
MAGEN HAFTANIN HER İŞLEM GÜNÜNDE ALIM YAPTI
Margün Enerji (MAGEN), 31 Ağustos-4 Eylül haftasının beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirket sırasıyla 5.893.510, 1.744.000, 2.121.824, 3.286.426 ve 2.098.388 lotluk işlem açıkladı.
Ekim Turizm (EKIM) de haftanın her işlem gününde geri alım yapan şirketler arasında yer aldı. SUWEN'de ise 3 Eylül'deki 20 milyon lotluk işlemin ardından 4 Eylül'de 746.859 lotluk geri alım gerçekleştirildi.
HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?
Hisse geri alımı, halka açık bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi paylarını piyasadan satın almasıdır. Şirketler, yönetim kurulu tarafından belirlenen geri alım programı kapsamında belirli miktarda payı belirlenen koşullarla geri alabilir.
ŞİRKETLER NEDEN HİSSE GERİ ALIMI YAPAR?
Şirketler farklı nedenlerle pay geri alımına gidebilir. Hisse fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmadığının düşünülmesi, fiyat hareketlerinin sağlıklı oluşumuna katkı sağlanması veya şirketin elindeki nakdin değerlendirilmesi bu nedenler arasında yer alabilir.
Geri alım kararı ve işlemleri yatırımcılar tarafından şirket yönetiminin kendi paylarına ilişkin yaklaşımını göstermesi açısından da takip edilir.
HİSSE GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Geri alımlarda şirket piyasadaki kendi hisselerinin bir bölümünü satın aldığı için paylara yönelik ek talep oluşabilir. Ancak geri alım yapılması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Hissenin performansında şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları, beklentiler ve yatırımcı davranışları gibi birçok faktör etkili olur.
GERİ ALINAN HİSSELER NE OLUR?
Şirket tarafından geri alınan paylar şirket bünyesinde tutulabilir ve mevzuat ile geri alım programının koşullarına bağlı olarak ilerleyen dönemde yeniden satılabilir veya sermaye azaltımı yoluyla iptal edilebilir.
GERİ ALIM YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİR?
Yatırımcı açısından yalnızca geri alınan lot miktarına bakmak yeterli değildir. Geri alımın hangi fiyatlardan yapıldığı, şirket sermayesine oranı, program için ayrılan kaynak ve geri alımların ne kadar süredir devam ettiği birlikte değerlendirildiğinde işlemin büyüklüğü daha anlamlı hale gelir.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.