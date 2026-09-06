Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri geçtiğimiz hafta da devam etti. 31 Ağustos-4 Eylül haftasında çok sayıda şirket kendi paylarında alım gerçekleştirirken, bazı hisselerde milyonlarca lotluk işlemler yapıldı.

Haftanın dikkat çeken geri alımları arasında SUWEN, BSOKE, MAGEN, DAGI ve KOCMT yer aldı. SUWEN 3 Eylül'de 20 milyon lotluk geri alım gerçekleştirirken, MAGEN ise haftanın beş işlem gününde de pay geri alımı yaptı.

31 AĞUSTOS'TA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan hisse (lot) Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. MERCN 200.000 Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO 300.000 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAGEN 5.893.510 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. AHGAZ 200.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. EKIM 150.000 Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. BULGS 419.543 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DAGI 2.400.000 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. TEZOL 100.000 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. GEREL 1.040.000 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. BALAT 18.692 LDR Turizm A.Ş. LIDER 500.000

1 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan hisse (lot) Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. BSOKE 9.854.768 / 11.397.816 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAGEN 1.744.000 LDR Turizm A.Ş. LIDER 600.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. EKIM 100.000 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. BALAT 15.155 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 13.967

2 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan hisse (lot) Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. OFSYM 14.490 Net Holding A.Ş. NTHOL 199.500 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. EKIM 100.000 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DAGI 1.300.000 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAGEN 2.121.824 LDR Turizm A.Ş. LIDER 1.000.000 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 8.986 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. BALAT 11.371

3 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan hisse (lot) Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. SUWEN 20.000.000 Net Holding A.Ş. NTHOL 150.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. EKIM 100.000 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAGEN 3.286.426 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DAGI 750.000 Koç Metalurji A.Ş. KOCMT 3.000.000 LDR Turizm A.Ş. LIDER 190.000 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. TEZOL 500.000

4 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Geri alınan hisse (lot) Arsan Holding A.Ş. ARSAN 50.000 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. SUWEN 746.859 Net Holding A.Ş. NTHOL 150.000 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAGEN 2.098.388 Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. ORGE 170.216 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. EKIM 100.000

MAGEN HAFTANIN HER İŞLEM GÜNÜNDE ALIM YAPTI

Margün Enerji (MAGEN), 31 Ağustos-4 Eylül haftasının beş işlem gününde de pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirket sırasıyla 5.893.510, 1.744.000, 2.121.824, 3.286.426 ve 2.098.388 lotluk işlem açıkladı.

Ekim Turizm (EKIM) de haftanın her işlem gününde geri alım yapan şirketler arasında yer aldı. SUWEN'de ise 3 Eylül'deki 20 milyon lotluk işlemin ardından 4 Eylül'de 746.859 lotluk geri alım gerçekleştirildi.

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?

Hisse geri alımı, halka açık bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi paylarını piyasadan satın almasıdır. Şirketler, yönetim kurulu tarafından belirlenen geri alım programı kapsamında belirli miktarda payı belirlenen koşullarla geri alabilir.

ŞİRKETLER NEDEN HİSSE GERİ ALIMI YAPAR?

Şirketler farklı nedenlerle pay geri alımına gidebilir. Hisse fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmadığının düşünülmesi, fiyat hareketlerinin sağlıklı oluşumuna katkı sağlanması veya şirketin elindeki nakdin değerlendirilmesi bu nedenler arasında yer alabilir.

Geri alım kararı ve işlemleri yatırımcılar tarafından şirket yönetiminin kendi paylarına ilişkin yaklaşımını göstermesi açısından da takip edilir.

HİSSE GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Geri alımlarda şirket piyasadaki kendi hisselerinin bir bölümünü satın aldığı için paylara yönelik ek talep oluşabilir. Ancak geri alım yapılması, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Hissenin performansında şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları, beklentiler ve yatırımcı davranışları gibi birçok faktör etkili olur.

GERİ ALINAN HİSSELER NE OLUR?

Şirket tarafından geri alınan paylar şirket bünyesinde tutulabilir ve mevzuat ile geri alım programının koşullarına bağlı olarak ilerleyen dönemde yeniden satılabilir veya sermaye azaltımı yoluyla iptal edilebilir.

GERİ ALIM YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİR?

Yatırımcı açısından yalnızca geri alınan lot miktarına bakmak yeterli değildir. Geri alımın hangi fiyatlardan yapıldığı, şirket sermayesine oranı, program için ayrılan kaynak ve geri alımların ne kadar süredir devam ettiği birlikte değerlendirildiğinde işlemin büyüklüğü daha anlamlı hale gelir.

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