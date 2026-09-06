Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden geçtiğimiz hafta yatırımcıların gündemine giren çok sayıda KAP bildirimi geldi. Yeni sözleşmelerden ihracat anlaşmalarına, sermaye artırımı kararlarından temettü teklifine kadar farklı başlıklarda açıklamalar yapıldı.

Katılımevim'in ağustos ayı sözleşme büyüklüğü 39,22 milyar TL olarak gerçekleşirken, Birleşim Mühendislik 3,42 milyar TL'lik sözleşme imzaladı. CW Enerji'den yaklaşık 48,05 milyon dolarlık güneş paneli satışına ilişkin niyet mektubu açıklaması gelirken, Gübre Fabrikaları 1,5 milyar TL'lik nakit kar payı teklifini duyurdu.

İşte geçtiğimiz haftanın öne çıkan KAP bildirimleri...

KATILIMEVİM'DE SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ 39,22 MİLYAR TL

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 2026 yılı Ağustos ayında 39,22 milyar TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirdi.

Şirketin sözleşme büyüklüğü temmuz ayındaki 41,16 milyar TL'ye kıyasla yüzde 4,71 azaldı.

KUZEY BORU 111,4 MİLYON TL'LİK İHALEDE BİRİNCİ OLDU

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması kapsamında düzenlenen 111,4 milyon TL bedelli HDPE boru ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci oldu.

CW ENERJİ'DEN 48,05 MİLYON DOLARLIK NİYET MEKTUBU

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), ABD'deki bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc. ile ABD'de yerleşik bir müşteri arasında yaklaşık 48,05 milyon dolarlık fotovoltaik güneş paneli satışına ilişkin niyet mektubu imzalandığını açıkladı.

MEKA GLOBAL'E YURT DIŞINDAN 715 BİN EUROLUK SİPARİŞ

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG), yüzde 100 bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında yerleşik bir şirketten toplam 715 bin euro bedelli 3 adet beton santrali siparişi aldığını duyurdu.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK'TEN 3,42 MİLYAR TL'LİK SÖZLEŞME

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), İstanbul'da yapılacak 60.000 metrekarelik hastane projesinin mekanik, elektrik ve ince işleri için KDV dahil 3,42 milyar TL tutarında nihai sözleşme imzaladı.

OFİS YEM'DEN 27 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM), ABD'de yerleşik iki özel firmayla toplam yaklaşık 27 milyon dolar tutarında ABD menşeli DDGS alımına ilişkin anlaşmalar yaptı.

DÜNYA HOLDİNG'DEN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Dünya Holding A.Ş. (DUNYH), çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz ve nakit karşılığı bedelli artırılarak 36 milyon 732 bin 299,63 TL'den 250 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verdi.

Sermaye artırımının yüzde 512,54'lük bölümü bedelsiz, yüzde 68,06'lık bölümü ise bedelli olarak gerçekleştirilecek.

HKTM SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKİYOR

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM), Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusunun geri çekilmesine karar verildiğini açıkladı.

GÜBRE FABRİKALARI'NDAN 1,5 MİLYAR TL'LİK KAR PAYI TEKLİFİ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1,5 milyar TL nakit kar payı dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifini 30 Eylül 2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunacak.

İHLAS GAYRİMENKUL'DEN İKİ MADEN RUHSATI İÇİN SÖZLEŞME

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM), Çanakkale ve İzmir'de bulunan iki IV. Grup maden ruhsatının devrine ilişkin sözleşme imzaladı.

Her bir ruhsat için 500 bin dolar devir bedeli öngörülürken, şirket ayrıca üretimden NSR geliri elde edecek.

SARAY MATBAACILIK BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARINI REVİZE ETTİ

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), daha önce aldığı bedelli sermaye artırımı kararını revize etti.

Şirket, artırılacak sermaye tutarını 224,8 milyon TL'den 112,4 milyon TL'ye düşürdü.

DCT TRADING'DEN 1,23 MİLYON DOLARLIK PAMUK İHRACATI

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), Endonezya'da yerleşik bir alıcıyla 1 milyon 233 bin 500 dolar tutarında pamuk ihracatı sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Böylece haftanın KAP bildirimlerinde yüksek tutarlı sözleşme ve ihracat anlaşmalarının yanı sıra sermaye artırımı ve kar payı kararları da yatırımcıların gündemine girdi.