Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 16'dan yüzde 28,4'e yükseltilmesi tartışmaların odağına yerleşirken, ekonomistler yeni hedeflerin gerçekçiliği, büyüme beklentileri ve enflasyonla mücadelenin seyrine ilişkin görüşlerini paylaştı.

HAKAN KARA: HEDEF DAHA GERÇEKÇİ BİR SEVİYEYE ÇEKİLDİ

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yeni OVP'deki enflasyon hedeflerini değerlendirdi. Yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin hâlâ iyimser olduğunu belirten Kara, önceki yüzde 16'lık hedefe kıyasla daha gerçekçi bir seviyeye gelindiğini ifade etti.

Kara, OVP'deki enflasyon hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde bu yönde ifadeler kullandı.

EMRE ALKİN: "TEK HANELİ ENFLASYON 2030 VE SONRASINA KALABİLİR"

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, yeni OVP'nin enflasyonla mücadelede daha uzun bir sürece işaret ettiğini değerlendirdi.

Daha önce tek haneli enflasyona ilişkin yaptığı tahmini hatırlatan Alkin, mevcut görünüm doğrultusunda Türkiye'de tek haneli enflasyonun 2030 veya sonrasında görülebileceğini belirtti.

ALTUĞ ÖZASLAN: "OVP'NİN KREDİBİLİTESİ DÜŞÜK"

Dr. Altuğ Özaslan, yeni OVP'yi piyasa açısından değerlendirirken programın kredibilitesinin düşük olduğunu ve OVP'yi bir "niyet beyanı" olarak gördüğünü belirtti.

Özaslan, 2026 ve 2027 enflasyon hedeflerindeki revizyonları ise gerçekçi bulduğunu, 2027 hedefinin piyasa beklentilerine yakın açıklanmasını olumlu değerlendirdiğini ifade etti.

TL'nin reel değerlenmesinin 2027 sonuna veya seçimlere kadar devam edebileceğini öngören Özaslan, asgari ücret konusunda da tahminlerini paylaştı. Özaslan, yeni yılda yaklaşık yüzde 25, seçim öncesinde ise yüzde 10-15 civarında ikinci bir asgari ücret artışı beklediğini belirtti.

BANU KIVCI TOKALI: BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 4-5 BANDINA ÇIKARILDI

Banu Kıvcı Tokalı, 2027-2029 OVP'sinde programın önceliklerinin büyüme ve istihdamla başladığını belirtti.

2024-2026 döneminde yüzde 3'ler seviyesinde kalan büyümenin yeni programda yüzde 4-5 bandına çıkarıldığına işaret eden Tokalı, mali disiplinin belirli bir sıkılıkta devam edeceğini ve bütçe açığının ancak üç yıllık dönemin sonunda yüzde 3'ün altına indirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Tokalı ayrıca politika ve reform önceliklerinde imalat sanayii ve istihdamın ilk sıralarda, fiyat ve finansal istikrarın ise üçüncü sırada yer aldığını belirtti.