Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Anthropic'in halka arz izahnamesinin eylül ayının sonundan önce kamuoyuna açıklanması beklenmiyor. Halka arzın ise kasım ayında ABD'de gerçekleştirilecek ara seçimlerden birkaç gün önce tamamlanması planlanıyor.

Kaynaklar, halka arzın zamanlaması dahil mevcut planların piyasa koşulları ve hazırlık sürecine bağlı olarak değişebileceği uyarısında bulundu.

DEĞERLEMESİ 2 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Anthropic'in halka arz takvimindeki değişiklik, bazı yatırımcıların şirket için 2 trilyon dolara kadar değerleme öngördüğü süreci ileri bir tarihe taşıdı.

Planlanan halka arzın gerçekleşmesi halinde işlem, bugüne kadar planlanan en büyük halka arzlardan biri olabilir. Süreç aynı zamanda hızla büyüyen yapay zeka sektörüne yönelik halka açık piyasalardaki yatırımcı talebi açısından da önemli bir gösterge olacak.

Şirketlerin piyasa koşulları, düzenleyici incelemeler ve diğer hazırlıklar nedeniyle halka arz takvimlerinde değişikliğe gitmesinin olağan olduğu belirtiliyor.

15 MİLYAR DOLARLIK KREDİ LİMİTİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Anthropic bir yandan da halka arz hazırlıklarının parçası olarak 15 milyar dolarlık rotatif kredi limitini kesinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuya yakın bir kaynağa göre kredi sürecinin tamamlanmasının ardından, kredi finansmanında görev alan bankaların analistleri de dahil olmak üzere analistlerin Anthropic yönetimiyle görüşmesi bekleniyor.

Şirketler genellikle analist toplantıları ile halka arz izahnamesinin kamuoyuna açıklanması arasında birkaç haftalık süre bırakıyor. Ancak analistlerin Anthropic'i halihazırda yakından tanıması nedeniyle şirketin bu süreyi daha kısa tutabileceği ifade ediliyor.

DEV BANKALAR HALKA ARZ SÜRECİNDE

Kaynaklara göre Anthropic'in halka arz hazırlıklarında Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan ve Citi de şirketle birlikte çalışan bankalar arasında bulunuyor.

Mevcut takvime göre halka arzın pazarlama sürecinin en erken ekim ortasında başlaması, işlemin ise kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden birkaç gün önce tamamlanması bekleniyor. Ancak kaynaklar, halka arz takviminin ilerleyen süreçte değişebileceğinin altını çiziyor.