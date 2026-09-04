ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ağustos ayı istihdam raporunu paylaştı.

ABD tarım dışı istihdam verisi ağustos ayında 162 bin artış göstererek, piyasalarda 55 bin kişilik artış beklentisinin üzerinde geldi. Böylece istihdam artışı son 12 aylık ortalamanın üzerine çıktı.

ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,1’de kaldı.

ALTINDA YÖN AŞAĞI

Açıklanan veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı faiz kararına ilişkin beklentileri doğrudan şekillendireceğinden altın fiyatlarında yüksek volatilite (oynaklık) yaşanıyor.

Dün ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvurularıyla yüzde 2’yi aşan sert bir sıçrama kaydeden ons altın, bugün sabah saatlerinde 4.480 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken iç piyasada gram altın 6.900 TL bandında kayda geçmişti.

Tarım dışı istihdam verisi sonrası ise saat 15:32 itibarıyla ons altın yüzde 2 ekside 4.380 dolar seviyelerinde kayda geçti.

Ons altındaki düşüşten etkilenen gram altın 6.850 lira seviyelerine çekildi.

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