İş Yatırım’ın TSİ 16.10 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde satış tarafı öne çıktı. Kurumun net hacmi -398,7 milyon seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay (%) Maliyet ISCTR 23.279.306 13,08 13,115 TL PEKGY 11.139.694 6,26 10,858 TL BJKAS 6.231.450 3,50 2,10 TL PPIUGV 6.164.926 3,46 0,393 TL BTCIM 5.064.594 2,84 3,748 TL



Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay (%) Maliyet TSPOR -22.785.856 9,36 1,039 TL SASA -16.909.156 6,95 2,251 TL ICIOAV -9.724.931 4,00 0,053 TL TSKB -8.266.858 3,40 10,971 TL PSGYO -7.372.645 3,03 2,947 TL

İş Yatırım’ın 16.10 itibarıyla net hacmi -398 milyon 708 bin 573 seviyesinde bulunurken, kurumun satış tarafındaki işlemleri alımlara göre daha güçlü gerçekleşti.

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