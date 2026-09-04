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Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde aracı kurumların hisse bazlı alım-satım hareketleri yakından takip ediliyor. İş Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

İş Yatırım’ın TSİ 16.10 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde satış tarafı öne çıktı. Kurumun net hacmi -398,7 milyon seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) Pay (%) Maliyet
ISCTR 23.279.306 13,08 13,115 TL
PEKGY 11.139.694 6,26 10,858 TL
BJKAS 6.231.450 3,50 2,10 TL
PPIUGV 6.164.926 3,46 0,393 TL
BTCIM 5.064.594 2,84 3,748 TL

İş Yatırım dan milyonluk satış: Zirvede o hisse var, Görsel 1
Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay (%) Maliyet
TSPOR -22.785.856 9,36 1,039 TL
SASA -16.909.156 6,95 2,251 TL
ICIOAV -9.724.931 4,00 0,053 TL
TSKB -8.266.858 3,40 10,971 TL
PSGYO -7.372.645 3,03 2,947 TL

İş Yatırım’ın 16.10 itibarıyla net hacmi -398 milyon 708 bin 573 seviyesinde bulunurken, kurumun satış tarafındaki işlemleri alımlara göre daha güçlü gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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