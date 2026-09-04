Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde aracı kurumların hisse bazlı alım-satım hareketleri yakından takip ediliyor. İş Yatırım'ın alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
İş Yatırım’ın TSİ 16.10 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde satış tarafı öne çıktı. Kurumun net hacmi -398,7 milyon seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Pay (%)
|Maliyet
|ISCTR
|23.279.306
|13,08
|13,115 TL
|PEKGY
|11.139.694
|6,26
|10,858 TL
|BJKAS
|6.231.450
|3,50
|2,10 TL
|PPIUGV
|6.164.926
|3,46
|0,393 TL
|BTCIM
|5.064.594
|2,84
|3,748 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Pay (%)
|Maliyet
|TSPOR
|-22.785.856
|9,36
|1,039 TL
|SASA
|-16.909.156
|6,95
|2,251 TL
|ICIOAV
|-9.724.931
|4,00
|0,053 TL
|TSKB
|-8.266.858
|3,40
|10,971 TL
|PSGYO
|-7.372.645
|3,03
|2,947 TL
İş Yatırım’ın 16.10 itibarıyla net hacmi -398 milyon 708 bin 573 seviyesinde bulunurken, kurumun satış tarafındaki işlemleri alımlara göre daha güçlü gerçekleşti.
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