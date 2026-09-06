Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtım toplantısında enflasyon hedeflerini değerlendirdi. Enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonun nedenlerini açıklayan Karahan, savaşın bu yıl Türkiye'deki enflasyona etkisinin 7 puana yaklaştığını söyledi.

OVP'de Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,3 büyümesi beklenirken, büyümenin 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve 2029'da yüzde 5'e yükselmesi öngörüldü.

Enflasyonun ise 2026 sonunda yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2027'de yüzde 22'ye, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedeflendi.

"BUGÜN AÇIKLANAN HEDEFLER BİRLİKTE BELİRLENMİŞ HEDEFLER"

Karahan, TCMB'nin daha önce 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncellediğini, 2027 ve sonrasına ilişkin sürecin ise OVP döneminde ele alınacağının duyurulduğunu hatırlattı.

Karahan, "Bugün yapılan revizyon da aslında bunun bir yansıması" dedi.

TCMB ile OVP hedefleri arasındaki farklılığa ilişkin soruyu da yanıtlayan Karahan, "Bugün açıklanan hedefler birlikte belirlenmiş hedefler. Dolayısıyla aslında eşgüdümün bundan sonraki süreçte, özellikle yönlendirilen fiyatlarda, daha güçlü olacağı mesajını da içeriyor" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ NEDEN YUKARI ÇEKİLDİ?

Enflasyon tahminlerindeki revizyonun nedenlerinden birinin geçmiş dönem gerçekleşmeleri olduğunu belirten Karahan, "Bir yıl içinde enflasyon gerçekleşmesi hedefin üzerinde olduğunda bunun önümüzdeki yıl ve bundan sonraki yıllarda da bir miktar sarkan etkisi oluyor. Dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor" dedi.

Revizyonda küresel gelişmelerin de etkili olduğunu söyleyen Karahan, son yıllarda arz şoklarının hem daha sık hem de daha büyük boyutlarda yaşandığını belirtti.

Pandemiyle başlayan sürecin tedarik zincirindeki sorunlar, ticaret savaşları ve fiziki savaşlarla devam ettiğini ifade eden Karahan, "Bunların enflasyon dinamiğine ciddi etkileri oluyor" dedi.

SAVAŞIN ENFLASYONA ETKİSİ 7 PUANA YAKLAŞTI

Karahan, savaşın Türkiye'deki enflasyona etkisine ilişkin TCMB'nin hesaplamasını da paylaştı.

"Nitekim bu yıl da bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz" diyen Karahan, etkinin yalnızca enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmadığını belirtti.

Karahan, "Doğrudan etkiler var; enerji maliyetlerinin artmasından kaynaklanan etkiler. Ancak artan enerji maliyetlerinin dışında bunun ulaştırma hizmetlerine yansıyan etkileri, ulaştırma hizmetlerinin gıdadan birçok ürüne yansıyan etkileri söz konusu" ifadelerini kullandı.

Savaşın gübre gibi tarımsal girdilerde de fiyat baskısı yarattığını söyleyen Karahan, temel mallar, dayanıklı tüketim malları, petrokimya ve kimyaya bağlı ürünlerde de etkilerin görüldüğünü kaydetti.

Karahan, "Bütün bunları genel olarak değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz" dedi.

"KARAMSARLIĞA SEBEP OLACAK BİR REVİZYON OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Enflasyon tahminindeki değişikliğin ciddi olduğunu belirten Karahan, "Ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak değerlendirmiyoruz" dedi.

Savaşın olumsuz etkilerine rağmen para politikasının etkileyebildiği alanlarda olumlu sonuçlar görüldüğünü ifade eden Karahan, emtia fiyatları ve kurdaki gelişmelerin temel enflasyona yansımasının daha düşük kaldığını söyledi.

Karahan, bu görünümün talepteki dengelenmeyle uyumlu olduğunu ve para politikasının etki alanındaki ürünlerde olumlu sonuçların alındığını belirtti.

KİRA VE EĞİTİM ENFLASYONUNDA DAHA OLUMLU GÖRÜNÜM

Hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğünü belirten Karahan, kira ve eğitim gibi enflasyon ataletinin yüksek olduğu kalemlerde önceki yıllara kıyasla daha olumlu bir görünüm bulunduğunu söyledi.

Hizmet enflasyonundaki yatay seyirde özellikle ulaştırma ve haberleşme kalemlerinin etkili olduğunu belirten Karahan, ulaştırma tarafında savaşın etkisinin belirgin olduğunu ifade etti.

Karahan, bu yıl enflasyon hedefindeki sapmanın temel nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Dolayısıyla aslında bu seneki temel sapmanın sebebi, savaşın hem beklenenden daha şiddetli gerçekleşmiş olması hem de sürecin hâlâ devam ediyor olması"