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Benzin, motorin ve LPG fiyatları 6 Eylül 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Sürücüler ise "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?" ve "LPG fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Eylül 2026 Pazar günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Bugün akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam bilgisi bulunmuyor.

6 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,92 TL
Motorin: 88,88 TL
LPG: 33,79 TL
Motorine zam var mı? 6 eylül 2026 akaryakıt fiyatları güncel, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,77 TL
Motorin: 88,76 TL
LPG: 33,19 TL
Motorine zam var mı? 6 eylül 2026 akaryakıt fiyatları güncel, Görsel 2

Ankara
Benzin: 77,87 TL
Motorin: 90,00 TL
LPG: 33,89 TL
Motorine zam var mı? 6 eylül 2026 akaryakıt fiyatları güncel, Görsel 3

İzmir
Benzin: 78,15 TL
Motorin: 90,27 TL
LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler başta olmak üzere birçok unsur etkili oluyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında ve kur tarafında yaşanan hareketler pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.

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