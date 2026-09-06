Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcıların gündeminde. "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" soruları araştırılırken serbest piyasada gram altın 6 bin 898 TL, çeyrek altın ise 11 bin 279 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Peki, 6 Eylül 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın alış-satış fiyatları...

6 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.898,04 TL - Satış 6.898,85 TL

Çeyrek altın: Alış 11.036,87 TL - Satış 11.279,62 TL

Yarım altın: Alış 22.004,75 TL - Satış 22.559,24 TL

Tam altın: Alış 44.282,00 TL - Satış 44.844,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 44.147,46 TL - Satış 44.980,51 TL

Ziynet altını: Alış 44.147,46 TL - Satış 44.980,51 TL

Ata altın: Alış 45.220,35 TL - Satış 46.368,59 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.742,72 TL - Satış 4.975,51 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.226,18 TL - Satış 6.452,28 TL

Gremse altın: Alış 110.191,00 TL - Satış 111.731,00 TL

Ons altın: Alış 4.428,85 dolar - Satış 4.431,11 dolar



ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmada uluslararası piyasalardaki Ons Altın fiyatı ve içerideki Dolar/TL kuru doğrudan belirleyici oluyor. ABD istihdam verilerinin ardından küresel piyasalarda baskılanan Ons altın, haftayı 4.430 dolar seviyelerinde tamamladı. Uzmanlar, Fed'in gelecek dönem faiz politikalarına yönelik beklentilerin altın fiyatları üzerindeki dalgalı seyri bir süre daha devam ettirebileceğini öngörüyor.