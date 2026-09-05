Wall Street’in önde gelen yatırım kuruluşlarından Jefferies, altının son dönemde reel faizler ve ABD doları gibi geleneksel göstergelerle ilişkisinin zayıfladığına dikkat çekti. Kurumun yeni kantitatif modelinde merkez bankalarının rezerv tercihleri ve ABD’nin mali açıkları temel belirleyiciler olarak öne çıkarıldı.

Modele göre merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yönelmesi, değerli metalin fiyatını destekleyen önemli unsurlardan biri. Doların küresel rezervlerdeki payındaki gerileme de altın için yukarı yönlü bir faktör olarak değerlendiriliyor.

YIL SONU HEDEFİ 4.650 DOLAR

Jefferies’in yeni modeli, ons altının yıl sonuna kadar 4.650 dolara ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu seviye, raporda kullanılan spot fiyatlara göre yaklaşık yüzde 5'lik yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Kurum ayrıca 2026'nın ikinci yarısı için 4.500 dolar, 2027'nin ilk yarısı için ise 5.000 dolar olan mevcut tahminlerinde değişikliğe gitmedi.

5.000 DOLARIN ÜZERİNDE ÜÇ SENARYO

Jefferies'e göre üç farklı gelişmeden herhangi birinin gerçekleşmesi, ons altını tek başına 5.000 doların üzerine taşıyabilir:

ABD'nin mali açığının büyümesi: Açığın GSYH'nin yaklaşık yüzde 14'üne ulaşması.

Doların rezervlerdeki payının düşmesi: ABD dolarının küresel döviz rezervlerindeki payının yüzde 40'ın altına gerilemesi.

Merkez bankalarının alımlarını artırması: Mevcut altın alım hızının iki katına çıkması.



EN BÜYÜK RİSK MERKEZ BANKALARI

Jefferies, altın için yukarı yönlü risklerin daha ağır bastığını belirtirken, en önemli riskin merkez bankalarının altın biriktirme eğilimini tersine çevirmesi olduğunu vurguladı.

Merkez bankalarının net altın satıcısı konumuna geçmesi halinde fiyatlar üzerinde önemli bir baskı oluşabileceği değerlendiriliyor. Merkez bankalarının güçlü talebi ise son yıllarda altın fiyatındaki yükselişi destekleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Jefferies'in değerlendirmesi, altının fiyatlamasında merkez bankalarının rezerv stratejileri, doların konumu ve ABD'nin mali görünümünün giderek daha fazla önem kazandığına işaret ediyor.

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