Borsa İstanbul’da 31 Ağustos-4 Eylül 2026 haftasında Tera Yatırım’ın alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun haftalık net işlem hacmi 47,02 milyar TL olarak gerçekleşirken, alım tarafında PEKGY, satış tarafında ise ISCTR öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım’ın alım listesinde PEKGY ilk sırada yer aldı. Kurum, hissede 121 milyon 309 bin 937 lot net alım gerçekleştirdi. PEKGY’nin ardından DAPGM 112,08 milyon lot, PSGYO 92,83 milyon lot, KTLEV 74,51 milyon lot ve SVGYO 55,57 milyon lot net alımla sıralandı.

Hisse Net Alım (Lot) Pay PEKGY 121.309.937 %13,11 DAPGM 112.080.039 %12,11 PSGYO 92.826.359 %10,03 KTLEV 74.505.136 %8,05 SVGYO 55.572.868 %6,01



Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay ISCTR %-26.886.558 %29,30 DMLKTG %-12.872.137 %14,03 EREGL %-9.236.331 %10,07 TTKOM %-5.013.643 %5,46 FROTO %-2.810.954 %3,06

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